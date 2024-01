“¡Qué horror!”: Puma Rodríguez protagoniza chascarro durante presentación en Olmué 2024

En la cuarta y última noche del Festival del Huaso de Olmué 2024, José Luis “El Puma” Rodríguez protagonizó un divertido momento que arrancó carcajadas tanto del público presente como de los televidentes.

El reconocido artista venezolano, encargado de abrir la jornada de clausura, vivió un chascarro inesperado que añadió un toque humorístico a su espectáculo.

“¡Dios mío!”

Todo comenzó cuando El Puma, después Tendría que llorar por ti, decidió tomar un breve descanso y sentarse. En ese momento cuando se percató de un descuido que no pasó desapercibido para el público: ¡tenía el cierre del pantalón abierto!

“No me dijeron que tenía el cierre abierto, Dios mío”, exclamó el venezolano, mientras se apresuraba a cerrarlo, desencadenando las risas y los aplausos de los asistentes en El Patagual. Con complicidad, bromeó señalando a alguien en el público, “Tú te diste cuenta y no me dijiste nada. Te estoy cazando compadre”.

Ante la inusual situación, El Puma continuó y entre risas comentó: “Bueno… ¡Qué horror! Un descuido… Y en televisión directa, qué dirá la gente”.