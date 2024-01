“Yo soy un milagro...”: Puma Rodríguez habla de su vida con “dos pulmones prestados” en Olmué 2024

José Luis Rodríguez, “El Puma”, fue el encargado de abrir la cuarta y última noche del Festival de Huaso de Olmué 2024, instancia que ocupó para hablar sobre su vida afectada por una enfermedad incurable: fibromatosis pulmonar.

Fue en 2014 que el cantante venezolano reveló sufrir esta afección, por la cual sufrió un doble trasplante de pulmón en 2017.

Y justamente aquello fue lo que el Puma abordó durante su paso por El Patagual. Todo comenzó cuando el intérprete introdujo su canción Agradecido.

“En la canción, cada línea es una parte de mi vida. Para quien no crean los milagros mírenme, yo soy un milagro de cristo, mi señor”, dijo el venezolano.

“Me dieron otro chance”

De ahí, directamente Rodríguez expresó: “Aquí estoy con dos pulmones prestados, yo no pensé que no iba a volver a verlos. Cuando estaba a punto de irme, era difícil despegar, olvidarse de todo y poner la mirada allá arriba, pero me dieron otro chance y el chance es para esto para testificar de que dios existe”.

“Cristo vive: utilizó a los médicos, a las enfermeras, el donante, la familia del donante, los que oraron, los que intervinieron, todos, pero todo eso conforma un milagro y esta canción es Agradecido”, agregó.