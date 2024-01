Xavi y el polémico triunfo del Real Madrid: “Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban en esta liga”

Santiago

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, expresó su satisfacción con el desempeño de su equipo en el reciente encuentro contra el Betis, pero centró la atención mediática al abordar la polémica arbitral que rodeó el partido entre el Real Madrid y el Almería.

En sus propias palabras, Xavi manifestó: “Lo he visto. Me quedo con las palabras de Garitano y con una reflexión del periodista Alfredo Relaño. Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo”.

Según el catalán, hace rato que ve algo raro. “Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban en esta liga, hay cosas que no controlamos y esta vez lo ha visto todo el mundo”.

Alfredo Relaño, periodista deportivo español, fue citado por Xavi, ya que en su análisis del partido concluyó en que el encuentro se sumará a “leyenda negra del Real Madrid”, haciendo alusión a la larga lista de polémica arbitrales que tienen a su favor los merengues.