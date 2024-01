Capitán del Almería y el polémico triunfo del Real Madrid: “Alguien ha decidido que no podíamos ganar aquí y así ha sido”

Santiago

El Real Madrid se llevó una victoria ajustada por 3-2 sobre el Almería en el estadio Santiago Bernabéu el pasado domingo, pero la controversia en torno a las decisiones arbitrales ha eclipsado el resultado. Tras el pitido final, los jugadores del Almería acusaron un robo de parte del árbitro Francisco José Hernández Maeso.

En el post partido, Marc Pubill, capitán de la visita, fue contundente al afirmar: “Alguien ha decidido que no podíamos ganar aquí y así ha sido”. Además, denunció una serie de acciones desde fuera del campo que, según él, buscaron influir en el resultado.

“Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido, así de claro”, agregó Gonzalo Melero, quien comparó la situación con la Premier League, expresando que “La Liga está a años luz de distancia en cuanto a justicia”.

El jugador Edgar González destacó las supuestas diferencias en el trato entre ambos equipos, señalando situaciones específicas como la falta previa al segundo gol y el penalti anulado. “Todas las decisiones fueron para ellos. No vamos últimos por los árbitros, pero en partidos así te duele que pase esto”, declaró González, subrayando la impotencia que sintieron frente a las decisiones arbitrales.

A pesar de haber sido expulsado, el entrenador del Almería, Gaizka Garitano, optó por morderse la lengua y evitar hacer declaraciones detalladas: “No tengo nada que decir. Me ha expulsado justamente porque he estado protestando bastante. ¿Mi opinión? No importa porque luego nos sancionan por hablar y no vale para nada”.