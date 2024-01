En medio de la continua búsqueda de Michelle Silva, la joven desaparecida hace dos semanas, el autor confeso del crimen fue trasladado en un vehículo policial hacia la cárcel de Valparaíso. Esto se produjo tras su control de detención y en medio una manifestación protagonizada por familiares, amigos y allegados de la víctima. En el lugar, hubo gritos, golpes, e incluso, lanzamiento de piedras.

Todo ocurrió luego de que en este domingo 21 de enero, se llevara a cabo la audiencia de control de detención de Claudio Figueroa, autor confeso del asesinato de Michelle Silva. Al término de la audiencia, el Fiscal Jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, determinó la ampliación de Figueroa hasta el miércoles 24 de enero.

La jornada comenzó con una comparecencia en tribunales donde se demandó justicia y se expresaron reclamos por parte de la familia de Michelle Silva. La situación tomó un giro caótico cuando Figueroa fue conducido hacia el recinto penitenciario, generando un ambiente de tensión y descontento entre los presentes.

Leonardo Valverde, quien se presentó como vocero de la familia de Michelle ante Meganoticias, expresó: “la fe de nosotros es que ella estuviera viva. Sin embargo, cuando supimos lo que pasó, fue bastante chocante. Estos casos no pueden quedar impunes en Chile, no es primera niña que matan”. Luego, agregó: “Las mujeres ya no pueden andar tranquilas en las calles… Ahora se le debe dar una sepultura digna a esta persona”.

Se registran incidentes tras audiencia de asesino confeso de Michelle Silva en San Felipe.https://t.co/XEHkd8qkuZ pic.twitter.com/4CdQVHdrSw — T13 (@T13) January 21, 2024

Familiares del imputado se desligan de él

A su vez, familiares de Claudio Figueroa, autor confeso del crimen de Michelle Silva, a través de sus cuentas en Meta, manifestaron recibir amedrentamientos producto de su vínculo con el principal sospechoso. “Lamentablemente, estamos en una sociedad que meten al mismo saco a todos. Mi familia y yo no tenemos nada que ver con nada (…) Nosotros no hemos hecho nada con mi familia y que su odio sea directo al involucrado”, afirmó Jessica, una familiar del imputado.

“Que quede claro, él no es mi hijo, lamentablemente nos une un lazo sanguíneo, nada más que eso”, añadió.

Previamente, la mamá de Michelle Silva, Claudia Gutiérrez, pidió no tomar represalias con los familiares del autor confeso del homicidio de su hija.