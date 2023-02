“Figuras públicas no habrá ninguna”: Christell Rodríguez revela que no invitó a exintegrantes de “Rojo” a su boda

El jueves 2 de febrero, Christell Rodríguez se casó por el civil con su comprometido Roberto Parra. Después de tres años desde que su ahora marido le pidió matrimonio, ambos recientemente formalizaron el nuevo estado de su relación ante el Registro Civil de Quilpué, junto a sus familiares.

“Pensé que iba a llorar, pero me reí, porque mi ahora esposo siempre me hace reír mucho. Entonces, dentro de mi emoción me reí más de lo que pude haber llorado. Mañana (hoy) yo creo que voy a andar con la sensibilidad más a flor de piel. Aunque no quiero llorar para arruinar el maquillaje”, relató la cantante a LUN.

Más adelante, Christell habló de su boda, que será este viernes 3 de febrero, a la que invitó a 130 personas. “Con todo, si no pa’ qué (ríe) Es en el centro de eventos Mykonos de Olmué. Lo más complicado es el tema de los invitados, porque manejamos un presupuesto y tratamos de no salirnos. Fue un poco imposible”, afirmó.

“Priorizamos la familia y gente que ha sido parte de nuestra historia hasta ahora. Tal vez hay muchos querían estar con nosotros y no se pudo. Trabajamos con una banquetera maravillosa que nos ayudó en todo, porque incluyó además una wedding planner”, complementó después.

A su boda no irán exintegrantes de Rojo

Tras ello, la excantante de Rojo aseguró que ninguno de su excompañeros asistirá a su boda. “No invité a nadie de Rojo por lo mismo. Priorizamos gente que es parte de nuestra historia como pareja. La mayoría de mis amistades lo conocen a él. Figuras públicas no habrá ninguna“, sentenció.

“Aunque igual invité a amigos que han salido en televisión, que han estado en The Voice y una bailarina de Aquí se baila. También había invitado a mi bailarín, pero no podrá asistir por temas de trabajo”, añadió enseguida.

Finalmente, Christell Rodríguez que no tendrá luna de miel y que con su marido quieren irse junto al extranjero. “Es que tampoco íbamos a tener luna de miel desde antes, porque queremos viajar más adelante. Yo tengo familia en Estados Unidos, así que queremos pegarnos un viajecito para allá“, reveló.

“Igual nos vamos a ir la próxima semana al sur de Chile a disfrutar un poco. Y después vuelvo full con mis ensayos. Estamos ahorrando para hacer este viaje a Estados Unidos“, cerró.