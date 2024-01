La formación de La Roja Sub 23 para el debut en el Preolímpico / Comunicaciones ANFP

Santiago

Este domingo, a contar de las 17:00 horas, la selección chilena de fútbol sub 23 comenzará en Valencia, Venezuela, su participación en el Preolímpico, torneo que vuelve a disputarse tras 20 años.

El campeonato entregará las únicas dos plazas disponibles en Sudamérica para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 y la primera meta para el elenco nacional pasa por superar la fase de grupos, donde clasifican los dos mejores equipos al cuadrangular final.

Perú será el primer escollo para La Roja Sub 23, que pese a los trabajos desarrollados tanto en Juan Pinto Durán como en Venezuela, no podrá contar con una de sus principales figuras en ataque, Alexander Aravena, quien no estaría al 100% físicamente para su debut.

Así las cosas, la más probable formación de Chile para enfrentar a los del Rímac sería la siguiente: Vicente Reyes en el arco; Joaquín Gutiérrez, Matías Vásquez, Jonathan Villagra y Daniel Gutiérrez en defensa; César Pérez, Vicente Pizarro y Lucas Assadi en mediocampo; dejando en ataque a Julián Alfaro, Damián Pizarro y Lucas Cepeda.

Recuerda que toda la acción del Preolímpico 2024 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.