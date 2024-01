La nueva conquista de Dua Lipa: quién es Callum Turner, el actor británico con el que fue fotografiada besándose

Esta semana, y en específico el pasado martes, la cantante Dua Lipa fue sorprendida en una romántica actitud con lo que parece ser su nueva pareja.

Tras un término de los vínculos que había establecido con Anwar Hadid y el cineasta francés Romain Gavras, la conquista ahora es Callum Turner.

Difundidas originalmente por el medio Page Six, una serie de fotos del dúo aparecieron tras una cita romántica en el restaurante Sushi Park en West Hollywood, Los Angeles.

Un hecho que surge tras una serie de rumores que apuntaban a un nuevo vínculo de inicios del 2024. Así, las postales reflejaron besos, abrazos y risas.

¿Quién es Callum Turner?

Se trata de un actor británico, de 33 años, con una amplia trayectoria en cine y televisión. Dentro de sus trabajos uno de los más reconocibles es el haber aparecido en dos entregas de Animales Fantásticos en el papel de Theseus Scamander.

Ahora bien, más allá de su aventura en las precuelas del universo de Harry Potter, el mismo ha aparecido en producciones grandes como Asassin’s Creed, Victor Frankenstein y una adaptación a televisión del libro Guerra y Paz.

En la actualidad el mismo prepara una nueva película, The Boys in the boat, donde será protagonista bajo las órdenes de George Clooney.

Por otro lado, los primeros indicios de una relación habían sido postulados por el mismo medio anterior que logró capturarlos.

Según informaron en su momento, Dua Lipa y Turner fueron vistos bailando en una fiesta tras el estreno de la miniserie Masters of the air, uno de los proyectos importantes en los que el intérprete está involucrado actualmente.

“Ella estuvo en el estreno para apoyarlo”, planteó una fuente anónima en ese momento. Ahora el historial también muestra que el actor también salió con la actriz Vanessa Kirby, reconocida por la ficción The Crown de Netflix.