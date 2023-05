¡14 años mayor! ¿Quién es el hombre que conquistó a Dua Lipa?

Apareció de la mano, enamorada y feliz en el Festival de Cannes. Dua Lipa gritó al mundo su nuevo amor.

Y lo hizo de la mejor forma que pueden hacerlo las estrellas, apareciendo en una red carpet con todos los flashes sobre ella.

Pero, ¿quién es el sujeto que la conquistó y con el que decidió dejar la soltería? Romain Gavras es el nombre.

Y con él, la cantante ya llevaría un buen tiempo, luego de públicas relaciones con el hermano de Gigi Hadid, Anwar, y el actor Aron Piper.

El nuevo galán de Dua Lipa

Así, Romain ya había sido visto en algunas historias que había compartido la intérprete en su cuenta oficial de Instagram.

E incluso había rumores de haberlos visto muy de la mano en la Semana de la Moda de París y algunas fiestas.

Sin embargo, ahora el romance está más que confirmado. Y Romain, que es director de cine, se mostró radiante con su conquista.

El hombre, eso sí, es catorce años mayor que la artista: él tiene 41, ella 27. Y ha sido muy reconocido por proyectos filmográficos y videográficos, con trabajos como Athena, su más reciente filme, y videos musicales como Born Free de M.I.A., No Church in the Wild de Kanye West y Jay-Z, y Josh de Jamie xx.

View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Un galán ligado al mundo de la música y las artes, que habría encantado a Dua Lipa a tal punto que la cantante no tuvo problemas en presentar a su nuevo amor al mundo.