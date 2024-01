Cristián Riquelme: “Pasarle el teléfono a un niño, es el acto más flojo que puede hacer un adulto”

Fue en noviembre del 2023, que Cristián Riquelme contó que junto a su esposa Claudia Quinzio tomaron la decisión de no exponer a sus hijos de 2, 4 y 6 años a los teléfonos celulares. En aquella ocasión, a través de una publicación en Instagram, el actor argumentó que querían que sus retoños desarrollen vida al aire libre y que se alejaran de un estilo de vida sedentario.

Y recientemente, en conversación con Página 7, el animador de Top Chef Vip profundizó acerca de esta decisión que tomó junto a su pareja. “El debate sano siempre es bueno. Yo lo puse porque me llama la atención cuando he salido, ver a niños muy chicos con teléfonos, a mí me perturba, la encuentro una escena un poco violenta. Es una percepción mía, porque hay gente que no lo piensa así y se respeta”, afirmó.

“Nosotros decidimos no tener teléfonos para ellos, hasta que tengan 15 años. Y no por un capricho, esto no es una moda, yo no trabajo con modas con mis hijos (…) Está estudiado psicológicamente, que les hace muy mal, porque los niños son capaces de gobernar lo que ven”, añadió.

Y más adelante, el actor explicó que “nosotros tenemos un criterio formado, el cerebro desarrollado, pero a un niño le genera adicción tener control sobre lo que ve. Entonces, cuando a ese niño le sacas el teléfono, se viene un síndrome de abstinencia, se torna violento y tiene reacciones que no son buenas y lo suplen con ansiedad”.

Considera que exponer a un niño al celular es una demostración de flojera

Más adelante, el conductor de Top Chef Vip expuso las complejidades que conlleva no tener la opción del teléfono celular cuando está con sus hijos. “De repente los tengo a los tres llorando en el auto o adentro de la casa y no sé qué hacer. Les leo un cuento y me pongo firme también”, sostuvo.

“Pasarle el teléfono a un niño, es el acto más flojo que puede hacer un adulto (…) Tiene que ver con tu capacidad de crear. Basta con un papel, un lápiz y empiezas a dibujar. Tú le dibujas un círculo a un niño y para ti es eso, pero para ellos es un planeta, un limón, una estación espacial o un casco de bomberos, puede ser cualquier cosa”, complementó.

Finalmente, acerca de optar por otras actividades por sobre el teléfono celular, Cristián Riquelme señaló que “tiene que ver con la voluntad del adulto de hacer que el niño ejerza su creatividad, que es lo más importante que tiene hasta los ocho años”.