Cristián Riquelme se viralizó con hilarante video con su esposa: "Mi señora..."

Un verdadero payaso de internet es Cristián Riquelme. El actor de 42 años ha logrado conquistar a Instagram y TikTok con videos que sacan carcajadas en sus millones de seguidores.

Una de sus últimas publicaciones se trató de un video junto a su esposa, el que ya superó las 2,2 millones de visualizaciones en TikTok y que se acerca a los 300 mil views en Instagram en sólo dos horas.

En el clip, se ve a una mujer deteniendo a un ave de gran altura con sólo alzar su mano ante ella. Luego, Cristián Riquelme intenta usar el “truco” con su esposa Claudia Quinizio, quien reacciona con un almohadazo al ritmo de Gangsta’s Paradise de Coolio.

“Mi señora…”, escribió en el clip que sacó carcajadas en redes sociales y en el que aparece Cristián Riquelme junto a su esposa.

“Menos mal que fue un cojín y no la chala voladora te salvaste”, “Lo he visto como mil veces”, “Menos mal no estaba planchando la ropa”; son algunos de los comentarios humorísticos que recibió el clip.

Hay que señalar que Cristián Riquelme y Claudio Quinizio tienen tres hijos, Borja, Laura y Diego, junto a quienes suelen compartir videos y publicaciones en redes sociales.

Hace unos meses, el actor de 42 años publicó un emotivo video para referirse a toda su familia. “Porque la felicidad no es un estado donde se llega… Si no, un momento… Como este.. Abrazos a todos”, escribió entonces el intérprete en el video que aparece sosteniendo a Diego, su hijo menor nacido en enero de este año, y en el que Claudia aparece jugando con Borja y Laura en la playa.