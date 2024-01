“Poniéndome en el lugar de ella, genera escozor”: Cristián Riquelme se suma a críticas de Amparo Noguera hacia el Presidente Boric

Cristián Riquelme reaccionó a las declaraciones de Amparo Noguera sobre la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric en el ámbito cultural. La actriz expresó sus críticas en una entrevista radial, señalando que, bajo la actual administración, el arte no ha florecido como se esperaba.

En sus declaraciones, Amparo Noguera manifestó su descontento, mencionando que “no se cumplió nada” en términos culturales durante el mandato del Presidente Boric. A pesar de su simpatía por el presidente, la actriz destacó la difícil situación que enfrentan los actores, señalando que el tema cultural está “súper detenido”. También hizo hincapié en la falta de trabajo para grandes actores, expresando su preocupación por la situación.

“Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció”, comentó la destacada actriz.

Lo que dijo Cristián Riquelme

Cristián Riquelme solidarizó con las declaraciones de Amparo Noguera, respaldando sus palabras. Durante el lanzamiento del programa Top Chef VIP, que conducirá en CHV a partir de este domingo, el actor compartió con Página 7, su opinión sobre la falta de apoyo a las campañas y la falta de retribución en términos culturales.

“Más que compartir o no los dichos, me parece que el mundo de las artes tiene rostros muy conocidos, que apoya campañas y que esas campañas después no se retribuya en términos de cultura, de fondos, de espacios, es pésimo, muy malo”, expresó el actor.

Asimismo, luego destacó que “cuando no se produce un poco la devolución de ‘yo te ayude en la campaña, pero ayudemos al arte’ (…) Poniéndome en el lugar de ella, genera escozor”.

Es importante señalar que la ministra Carolina Arredondo respondió a las críticas de Amparo Noguera, destacando que sus declaraciones parecen hablar en pasado, como si el gobierno hubiese terminado. La secretaria de Estado enfatizó que aún quedan dos años de mandato y sugirió que se debe esperar para evaluar completamente la gestión en el ámbito cultural.