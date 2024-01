Gustavo Álvarez advierte sobre la llegada de más refuerzos en la U: “Los puestos que están en evaluación son...”

El entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, habló en la antesala del duelo amistoso que sostendrá este sábado frente a Unión Española en Santa Laura y se refirió al mercado de fichajes en los azules tras la llegada de su sexto refuerzo, Luciano Pons.

Respecto a sus primeros días al mando de los azules, el DT argentino comentó que “me siento tremendamente motivado, es un gran desafío. Hay un plantel de muchas capacidades, con jerarquía y humildad. Cuando se juntan esas dos cosas se puede pensar en grandes objetivos”.

En esa línea, se refirió a la conformación de su plantel y el posible fichaje del volante Matías Sepúlveda tras el fallido arribo de César Pérez. “El primer jugador (Pérez) fue una negociación muy larga, que hoy no sé en qué estado está. No me gusta dar nombres propios hasta que no sean jugadores del club”, explicó.

“Yo busco variantes en los entrenamientos, para después cotejar en los amistosos cuan importante es o no traer a un futbolista que puede o no que nos haga falta. Si había una característica que no teníamos en el plantel, que es la de un delantero centro, que la completamos esta semana”, agregó.

Asimismo, aclaró que “quiero ver los amistosos. Hoy día necesito ver los amistosos para estar tranquilo y decir ‘no busquemos nada’. Mientras tanto hay que trabajar en posibilidad para algunos puestos por si lo necesitamos. Los puestos que están en evaluación son en defensa y en el medio. No en ataque”.

Por último, Gustavo Álvarez anticipó su primer partido al mando de la U frente a Unión Española: “Esperamos rápidamente poder desarrollar la idea. Cuando me preguntaron cuánto tiempo iba a tomar que el equipo juegue de una determinada forma, dije desde el primer entrenamiento. Después se va consolidando, aceitando y se hace evolucionar. Desde el primer día trabajamos en consolidar una idea de juego y los amistosos son para eso”.

“Me parece que el hincha se siente muy representado cuando un equipo juega con pasión y corazón, porque es la esencia del fútbol. Un equipo con compromiso, con claridad de idea y que encima pone en la cancha pasión y corazón, a cualquier hincha le da gusto”, cerró.