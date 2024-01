Luciano Pons fue oficializado este martes como el sexto refuerzo de la U de Chile. El delantero argentino se sumó al equipo de Gustavo Álvarez tras su paso por Independiente Medellín y este miércoles entregó sus primeras declaraciones como jugador azul.

“Muy contento por este gran paso en mi carrera. Creo que era el momento para saltar a un equipo tan grande como es la U. Espero aprovecharlo de la mejor manera y tratar de que sea un gran año para todos”, comentó en diálogo con las redes del club.

En esa línea, el ariete de 33 años agregó: “Es un paso gigante estar acá en la U. He hecho una trayectoria muy difícil y me agarra justo en un momento muy bueno en mi carrera. La carrera mía me hizo ser un jugador más duro, sacrificado y eso ayuda muchas veces en el campo”.

“Soy un 9 de área, pero cuando el equipo necesita tratar de salir a asociarse un poco trato de salir, juntarme y también generarle espacios a los compañeros que puedan llegar para quedar mano a mano”, complementó.

Luciano Pons y su gran objetivo en la U para 2024

Por otra parte, el nuevo refuerzo de los azules explicó que “vengo con la meta de ojalá poder tener un gran año, hacer muchos goles que sirvan para el equipo. Así que a ponerme bien primero, a disposición del cuerpo técnico y aportar mi granito de arena de donde toque estar”.

Sobre su relación con el entrenador Gustavo Álvarez, añadió que “tuvimos la oportunidad de charlar cuando él me quiso llevar a otro equipo en Argentina. No se pudo dar por distintas decisiones, pero es algo muy importante que el técnico me quiera para tratar de adaptarme rápidamente al grupo y a su juego”.

Además, destacó lo que le puede aportar al plantel de la U: “Los últimos seis meses del año pasado me tocó ser uno de los capitanes de Medellín. Traté de aportarle lo que uno fue aprendiendo durante su carrera y ojalá que acá pueda ayudar a los chicos y tratar de que puedan sacar lo mejor de sí mismos”.

Por último, Pons envío un alentador mensaje a los hinchas del conjunto estudiantil. “Agradecer a todos esos hinchas que me han escrito por redes sociales y a la gente que me he encontrado en estas horas acá en Chile. Conmigo se van a encontrar un jugador con mucha garra, mucho huevo y que en cada pelota va a dejar todo por estos colores”, cerró.