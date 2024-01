Deuda histórica: Presidente Boric aborda fecha en que se podría pagar el dinero adeudado a profesores y qué grupo sería el primer beneficiado

La mañana de este miércoles, el Presidente Gabriel Boric abordó el progreso en la reparación de la deuda histórica de los profesores durante una entrevista en la radio Montecarlo de Coquimbo, como parte de su gira por la ciudad nortina.

Durante la conversación, el mandatario abordó diversos temas, como la sequía en el norte del país, reformas de pensiones y seguridad. Fue en este contexto que el conductor le preguntó sobre la deuda pendiente con los docentes

“Presidente, mi madre es profesora jubilada. No me perdona si no le pregunto si se ha avanzado en la promesa del pago de la deuda histórica del Estado con los profesores”, dijo el conductor.

“Hemos avanzado. Tenemos que llegar a un acuerdo con el Colegio de Profesores. Para mi este tema es un deber moral”, señaló el líder del Ejecutivo. En la misma línea, explicó que la propuesta presentada al Colegio busca abordar en primer lugar los casos más urgentes: “han pasado más de 30 años, nosotros por primera vez estamos haciendo una propuesta concreta de reparación de la deuda histórica, donde vamos a abordar primero los casos más urgentes que son los mayores de 80 años”.

“Es un tema muy complejo, esperamos llegar a acuerdo con el colegio, ojalá este año tengamos resultados, yo espero que este año tengamos resultados”, finalizó el presidente Boric

¿Qué es la deuda histórica?

Según informa el Mineduc, “se le denomina Deuda Histórica al perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40)”.

Así, de esa forma se origina la deuda reclamada por el gremio y respaldada por la Corte Internacional.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de 846 profesores y declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por violaciones a diversos derechos del gremio docente. Hasta ese momento, solo 660 beneficiarios de la resolución estaban vivos, señala La Tercera. Según el Colegio de Profesores, más de 13 mil maestros fallecieron esperando una reparación.

En su cuenta pública de 2023, el Presidente Boric indicó que el Estado de Chile no cuenta actualmente con los recursos suficientes para afrontar completamente esta reparación, razón por la cual se necesita la implementación de una reforma tributaria.