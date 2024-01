Caso Anahí Espíndola: habla administrador de gimnasio donde joven fue vista por última vez

El pasado martes, autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en los roqueríos de Viña del Mar, correspondía a Anahí Espíndola, la joven de 22 años que permanecía desaparecida desde el pasado 4 de enero.

Por ello, las labores investigativas continúan en la Ciudad Jardín, para establecer la dinámica de los hechos, y dar con lo que realmente ocurrió con la joven luego de ese fatídico día.

Habla administrador de gimnasio

En ese sentido, durante las últimas horas habló del caso el administrador del gimnasio, donde la joven fue vista por última vez, entregando más antecedentes a la investigación.

En conversación con CHV Noticias, Renato Villalón relató que Anahí Espíndola “no venía mucho de noche”.

“Según sus amigas, ella venía más temprano, en la tarde. Les llamó un poco la atención que vino a esa hora”, agregó.

Sin embargo, explicó que pese al horario en que la joven abandonó el recinto, este tipo de situaciones “es normal para las personas que vienen”.

Mujer que vio por última vez a Anahí Espíndola con vida

Christian Jabbar, ex perito de la PDI, abordó en CHV la situación de la mujer que vio por última vez a Anahí Espíndola con vida, y que quedó registrado en una grabación.

“Esta mujer sería una persona de interés para la Fiscalía para entrevistarla y preguntarle en qué contexto conoce a Anahí”, dijo.

“Anahí le pasa algo a ella, que perfectamente podría ser dinero que esta mujer le solicitó”, agregó Jabbar, apuntando además que “vemos que no hay contacto físico, no hay saludo, por ende no se conocían previamente, se presume. Y después, llegando a la esquina de Arlegui, se separan”.