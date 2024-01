Chile

Arturo Vidal se mostró totalmente sorprendido tras enterarse de la salida del técnico de América de Cali, Lucas González, todo esto en medio de los intentos que ha hecho el club colombiano para contratar al volante nacional.

Incluso, González estaba bastante entusiasmado por la posibilidad de dirigir al “King”. Hace pocos días reconoció que había soñado con el chileno. “Seguramente nos caería muy bien. Sueño por las noches en dónde encajaría un jugador como Arturo”, señaló cuando aún era el DT de los “Diablos Rojos”.

Así reaccionó Arturo Vidal ante la noticia

Todo sucedió anoche. Mientras Vidal estaba realizando una transmisión en vivo en Twitch, le comentaron que América de Cali se quedó sin DT. “¿Por qué? ¿Pero cómo, hueón? Si estaba recién empezando, jugaron antes de ayer y ganaron 1-0... Es mentira. Póngase serios”, señaló el mediocampista al inicio, pensando que todo se trataba de una noticia falsa.

Segundos después, el “Rey Arturo” supo que era real al revisar el comunicado oficial que publicó el elenco colombiano. “¿Y por qué será? No lo puedo creer, gente del América de Cali...”, mencionó.

Además, Arturo Vidal se enteró en el momento que Ricardo Gareca podría ser el nuevo DT de los “Diablos Rojos”, a pesar de que parecía encaminado a tomar la selección chilena. “Gareca suena en todos lados...”, indicó.

Por último, el formado en Colo Colo lamentó la salida de Lucas González en América de Cali y valoró los elogios que recibió por parte del técnico. “El otro día había hablado bien de mí, me gustó lo que dijo. Me gusta cuando dicen esas cosas, eso me da confianza. ¿Qué le debe haber pasado? Hay que seguir la información”, concluyó.

