Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados discutirá hasta total despacho la reforma de pensiones durante este lunes

Durante este lunes, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá la reforma previsional hasta el total despacho de la iniciativa.

El proyecto, que mantiene enfrentado al oficialismo y oposición por el 6% de cotización adicional, busca crear un nuevo sistema mixto de pensiones, un seguro social en el pilar contributivo, mejoras en la Pensión Garantizada Universal (PGU), además de establecer otros beneficios.

Iniciativa “3 y 3″ corre con ventaja

Ante la idea de la derecha de que toda la cotización extra vaya a cuentas de capitalización individual; y la del Gobierno, quien ha manifestado su intención de que un 3% vaya a un fondo solidario, un 2% vaya a cuentas personales, y un 1% iría a fortalecer empleo formal de mujeres, la DC propuso la fórmula “3 y 3″: 3% a fondo solidario y 3% a cuentas de capitalización individual.

En conversación con ADN Hoy, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseveró el pasado jueves 11 de enero que esta reforma previsional busca “mejorar las pensiones futuras, pero también la de los jubilados actuales”.

Por ello, el secretario de Estado no se cerró a la opción “3 y 3″ propuesto por la Democracia Cristiana. “Es una alternativa válida que nosotros la hemos estado mirando con interés”, dijo.

En esa línea, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, confirmó que ellos apoyarán esta fórmula. “Sin duda, la reforma de pensiones es la más importante que tenemos que enfrentar. El Gobierno ha hecho una muy buena propuesta con el “3, 2, 1″, sin embargo, entendemos que lo importante es lograr acuerdos”, señaló.

“Por eso, la iniciativa “3 y 3″, que ha presentado la Democracia Cristiana, es una propuesta que nosotros vamos a apoyar, en la medida que eso permita tener una mayoría para aprobar la reforma”, agregó,

No obstante, la fórmula propuesta por la DC también generó críticas en la oposición. El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, aseguró que esta solo es una jugada de la falange de cara a las elecciones municipales. “El Gobierno no sabe lo que necesita ni sabe cuánto es suficiente para poder subir pensiones actuales porque no tiene ni siquiera los estudios realizados”, dijo.

“El Gobierno lo único que sabe es que tiene que crear un fondo para quedarse con la plata de los trabajadores, y nosotros no lo vamos a permitir. La Democracia Cristiana está más preocupada de su pacto electoral, de que sus alcaldes se reelijan, y por eso está dispuesto a aprobar cualquier cosa”, prosiguió el parlamentario.

Pese a los dimes y diretes, la discusión por la reforma de pensiones iniciará a eso de las 15:30 horas en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.