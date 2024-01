Mamá de niña baleada en Maipú: “Derrumbaron una familia completa, la verdad es que solo quiero justicia por mi hija”

Maipú

Camila, la madre de la niña que fue baleada la noche del sábado en Maipú, región Metropolitana, llegó este lunes al edificio del Servicio Médico Legal (SML) de Santiago, para recibir el cuerpo de la menor, que era lo único que le importaba en ese momento, dijo al salir a hablar con los medios que hasta allí llegaron.

“Quiero que se haga justicia por mi hija, que no pase esto con ningún otro niño más. Es súper duro, es difícil. Derrumbaron una familia completa, abuelos, tíos, primos. Justicia, solo quiero justicia por mi hija, que aparezca ese desgraciado que le hizo esto y eso. La verdad es que no sé, no tengo palabras en estos momentos”, resumió de entrada.

Camila contó que ella vive en San Antonio y que fue allí que recibió la noticia: que su hija había recibido una bala en el tórax mientras estaba en un automóvil junto a su padre, en la esquina de La Galaxia con Inca de Oro: “Recibí la llamada y me vine. A mitad de camino me dijeron que mi hija estaba bien, que había recibido el impacto en la clavícula, que no tenía órganos comprometidos, que estaba estable. Y realmente ese día llegué allá (a Maipú), los vi a todos llorando. Yo llegué, le dije al papá qué había pasado. Él obviamente me dijo que iba a dejar unos neumáticos porque él tiene su taller. Y se me cortó la llamada”.

“Mi hija siento que es lo más importante en estos momentos. Yo, la verdad, estoy acá afuera porque no quería hablar, pero estoy acá porque quiero justicia por ella. Solamente quiero justicia que atrapen al desgraciado. No sé cuántas personas son, pero lo único que quiero es que se haga justicia por mí”, agregó luego.

Hacia el final de la conversación, entregó un relato estremecedor: “Me imaginé que esto me iba a pasar a mí. Mi hija no salía de ninguna parte sola. Era una niña hermosa, maravillosa. Todo el mundo que la conoció la amaba, la amaba porque era una persona maravillosa. Tus compañeros del colegio, que sé que están muy afectados también. Es difícil, es difícil. Sus hermanitos chicos, bueno, ellos no saben, pero pero igual están tristes, preguntan dónde está mi hermana. Todavía no la ven. No sé cuál va a ser el impacto para ellos verla en un cajón. Si es la última vez que la vieron, jugaron en el parque, se mojaron con pistolas de agua. Es duro este momento, es difícil”.

Carabineros trabajar para dar con la identidad y el paradero del responsable.