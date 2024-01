Maipú

Hasta los departamentos tipo blocks cercanos a la esquina de calle La Galaxia con Inca de Oro, en Maipú, región Metropolitana, llegó personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, a fin de concretar una orden de entrada y registro, en el marco de las indagatorias para dar con la identidad y el paradero de el o los autores de los disparos registrados la noche del sábado, que le costaron la vida a una niña de tan solo 10 años.

El procedimiento terminó sin detenidos, por con armamento incautado, el que fue llevado para su pericia por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

El abuelo de la niña, cuyo nombre será resguardado por seguridad, entregó detalles de lo acontecido tras la tragedia:

“No es un ajuste de cuentas, lo confundieron. Él no venía ni iba a un cumpleaños. Carabineros no llegó anoche acá: había dos funcionarios jugando con un celular. Yo les pedí que pusieran las cosas amarillas ahí por las vainillas. En el hospital nos dijeron que si no nos portábamos bien, nos iban a hacer controles de identidad a todos. La jefa de Carabineros que llegó nos pidió disculpas por el actuar de ellos. ¿Cómo nos van a pedir control de identidad, si somos la familia? Lo único que pedimos es que no mientan, no tapen. Aquí no hay alcalde, ni jefe de seguridad, nadie vino, nadie se ha acercado a la familia. ¿Quién nos va a devolver a la niña? Nadie”.

Cabe recordar que fue una cantidad indeterminada de disparos que el o los autores del hecho realizaron al automóvil en el que la menor se encontraba con su padre. Luego de ello, fue llevada por él hasta el hospital El Carmen, en la misma comuna, donde, pese a los esfuerzos médicos, murió producto del impacto de bala en el tórax.