El coqueto gesto de Jennifer Aniston a Pedro Pascal en la gala de los Critics Choice Awards

Pedro Pascal, nominado como Mejor Actor de Drama por su participación en la serie The Last Of Us, fue uno de los invitados destacados en los Critics Choice Awards. El popular actor chileno llamó la atención en la alfombra roja al lucir un traje color crema y un cabestrillo en su brazo derecho, un accesorio que ya había mostrado en los Golden Globes de la semana anterior.

Durante su paso por la alfombra, Pedro Pascal compartió momentos con las aclamadas actrices Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. En un gesto que capturó la atención de todos, Jennifer Aniston demostró un acto de ternura al acariciar el brazo lesionado del actor chileno mientras bromeaban sobre su supuesta participación en The Morning Show, la serie de Witherspoon.

El actor chileno, con su característico sentido del humor, expresó su interés en unirse al elenco de The Morning Show, sugiriendo que había recibido una invitación para participar. El gesto de Jennifer Aniston, al acariciar suavemente el brazo de Pedro Pascal, añadió un toque de calidez y complicidad al momento.

El origen de su cabestrillo

La presencia de Pedro Pascal con el brazo en cabestrillo había generado curiosidad en los Golden Globes, donde respondió de manera jocosa al ser preguntado por la naturaleza de su lesión. “Me sacaron la cresta”, dijo el actor en tono de broma. Mientras que, según informes, Pascal se fracturó el brazo al caer por las escaleras de su casa familiar en Chile durante las celebraciones de fin de año.

A pesar de la destacada participación de Pedro Pascal en la gala, no logró llevarse el premio a Mejor Actor de Drama.