Gustavo Quinteros tuvo un deslucido debut como nuevo DT de Vélez Sarsfield

Gustavo Quinteros no logró el inicio deseado como nuevo DT de Vélez Sarsfield en el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

El equipo recién asumido por el ex entrenador de Colo Colo sufrió una derrota 1 a 0 ante el modesto Cerro Largo de Uruguay.

Cerro aprovechó sus momentos de superioridad, y a segundo minuto de descuento en el primer tiempo, tras un centro cabeceado por la figura del partido, Lucas Rodríguez, se produjo el único gol del encuentro por parte de quien estaba haciendo su debut en el profesionalismo.

🗣️ El 𝗴𝗼𝗹 de Lucas #Serie2024 ☀️🇺🇾 pic.twitter.com/Q80ye2r0ZK — Serie Río de la Plata (@SerieRdeLP) January 12, 2024

A pesar de esto, Vélez Sarsfield tuvo sus oportunidades de anotar, como un intento de José Florentín que, tras ser habilitado por Claudio Aquino y quedar mano a mano con el arquero, vio cómo su disparo impactaba con fuerza en el poste.

El estado del terreno de juego se convirtió en un factor determinante para el devenir del partido, ya que el césped, que tenía mucha arena, no favoreció el desarrollo fluido del juego, llevando a acciones mayormente erráticas por parte de ambos equipos.

La reacción de Gustavo Quinteros

En su análisis tras el encuentro, el ex DT de Colo Colo expresó su insatisfacción con el resultado, atribuyéndolo al mal estado de la cancha. “El resultado no fue bueno y no se pudo jugar bien por un tema de conocimiento, no se elaboró demasiado y tampoco la cancha lo permite. Ganó el rival que utilizó mejor el juego directo, con pelotas largas, segundas jugadas y centros”, expresó el estratega.

“Pero nosotros estamos trabajando, creo que bien, los chicos se están poniendo bien. Tenemos que mejorar mucho, por supuesto, tenemos que seguir creciendo como equipo”, dijo para finalizar.