Canterano de la U desmiente rumores sobre su salida y aclara su destino

Santiago

El paso de Mauricio Pellegrino por la Universidad de Chile se caracterizó por darle minutos a los juveniles: Renato Huerta, Lucas Assadi, Darío Osorio, entre otros, fueron algunos de los valores que potenció el DT argentino.

Sin embargo, el caso de Cristian Pardo es aparte. Luego de debutar en el primer equipo, el atacante no vio mucha actividad a posteriori. En una reciente entrevista otorgada a AS Chile, el joven futbolista aclaró especulaciones que circulaban sobre la rescisión de su contrato con los azules.

En sus propias palabras, Pardo aclaró la situación y confirmó la extensión de su contrato con el club. “Me van a renovar. Yo nunca rescindí con el club. Eso salió en algunas páginas, pero ni siquiera me preguntaron”.

“Cuando llegue a un acuerdo con un equipo para ir a préstamo, renovaré con la U. Será hasta diciembre y ahí se revisará otra vez mi situación,” afirmó el talentoso puntero formado en la Universidad de Chile, quien cumplió 20 años el pasado 10 de enero.

Actualmente, Cristian Pardo no está participando en los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul y se encuentra trabajando por su cuenta. En sus propias palabras, “Estoy haciendo trabajo físico (...) haciendo mucho énfasis en mejorar, para llegar preparado de la mejor forma al equipo que confíe en mí”.

El joven atacante no ocultó sus deseos de volver a la U y consolidarse. “Mi familia toda es azul y siempre me llevaban al estadio. Todo siempre ha sido relacionado con la U (...) ahora me tocará ir a préstamo y quiero volver lo más maduro para buscar una segunda oportunidad, para mí es un sueño poder consolidarme en la U”.