Orquesta de Cámara de Valdivia apuesta por un compositor en residencia

Desde comienzos de este siglo fue ganando fuerza en las orquestas de todo el mundo, el rol del compositor en residencia. Una determinada orquesta hace alianza con un creador musical para una temporada, para que escriba una o dos obras en ese lapso, y realizar otras tareas, como arreglos o asesorar proyectos relacionados con la música de nuestro tiempo.

Esto da oportunidades laborales a los compositores, que muchas veces se enfrentan a la inestabilidad financiera y los desafíos que significa vivir de la creación artística. En las agrupaciones chilenas no es algo establecido, pero la Sinfónica de Antofagasta dio un paso hace dos años, cuando el joven músico Manuel Bustamante fue compositor en residencia para la temporada de los 60 años de esa orquesta.

Ahora, es la Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) la que apuesta por este rol, en miras a que sea algo estable en los años venideros, y no solo por una única temporada. Así lo espera el gestor de esta iniciativa y director artístico del plantel, el músico chileno-suizo Rodolfo Fischer.

En contacto telefónico con ADN desde Basilea, Suiza, donde reside, Fischer lo explica así: “Siendo la OCV una orquesta de formato pequeño, casi como un ensamble, requiere un poco de música especial, ya que nuestra conformación de base es un doble quinteto, o sea quinteto de vientos y quinteto de cuerdas”.

Y agrega: “Con un compositor aliado a nosotros, se combina la función de creación, con la de adaptar música para un conjunto de estas características. La idea es que esto se extienda para cada temporada, creo que es indispensable que se generen espacios para los compositores”.

El compositor escogido para este rol en 2024 es Nicolás Ahumada, quien el año antepasado conversó con ADN, dando cuenta de su trabajo y los logros que lo han visibilizado en el medio chileno.

Sobre su elección el director relata: “A mí me tocó ser jurado del Concurso de Composición “Luis Advis” el 2022, cuando Nicolás resultó ganador, y eso me llevó a encargarle una obra especialmente para la OCV, donde yo le sugerí la instrumentación y el concepto de la pieza, asociado al ‘Peleas y Melisenda’ de Jean Sibelius que iba a estar en el mismo concierto, y él me propuso una idea mucho mejor a la que yo le había dado. Fue todo un éxito y la orquesta quedó encantada con su escritura, lo que reforzó la idea de que Nicolás sería el colaborador ideal para nosotros”.

“Tener un compositor en residencia, es como tener un sastre musical”, ahonda Fischer, “este año habrá programas en que tenemos 10 músicos en el escenario, y en otros contaremos con 26. Está contemplada una obra para viola solista, y también le pedí a Nicolás arreglos, obras que necesitan adaptarse, incluyendo una orquestación de canciones de Alma Mahler, originales para canto y piano”.

Por su parte, Ahumada reconoce que es “muy emocionante el hecho de que mi música resuene en las personas, que la gente se conmueva con ella, al nivel de que me nombren en un cargo en esta orquesta. Mi lenguaje lo he estado desarrollando genuinamente, y esto me va a permitir ampliar mi catálogo con nuevas obras y perfeccionar mi estilo. Es un privilegio y una gran responsabilidad a la vez”.