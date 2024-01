En el íntimo universo de Jorge González: “Siempre he pensado que si me muero, que los demás se las arreglen”

Santiago

Hace cinco años que Jorge González se retiró de los escenarios, y hace dos, que dio su última entrevista en televisión.

Sin embargo, y pese a que en conversaciones transparentó que no da entrevistas, el icónico músico chileno se sinceró con Emiliano Aguayo, periodista y escritor, autor de “Maldito Sudaca” (2005) e Independencia cultural (2020).

En concreto, fue para The Clinic que el artista habló sobre su presente, su opinión de la música actual, la partida de Carlos Fonseca, la revuelta de Los Tres y el regreso de los Bunkers, y el impacto de la Inteligencia Artificial, entre otras cosas.

La actualidad de Jorge González

Aguayo cuenta que estuvo en el espacio íntimo de González, describe su ropa, su contexto, destaca

sus conversaciones anteriores y lo que significa el paso del tiempo.

“Personalmente, no lo veía hace tres años, y cuando llegué una mañana de diciembre a su departamento, gozaba de una larga cabellera, como apareció en redes sociales el 6 de diciembre, día de su cumpleaños, junto a Cecilia Aguayo, una de sus amigas entrañables, y quien también fuera parte de Los Prisioneros durante los 90″ comenta Emiliano.

“Fue ahí cuando acordamos vernos nuevamente y conversar con la grabadora encendida, casi 20 años después de comenzar esta linda costumbre que dio como primer fruto el libro Maldito Sudaca, el 2005, cosa que hicimos hace unos días, con un Jorge que ya no traía el pelo largo, sino corto y bien peinado” agrega.

La partida de Carlos Fonseca

“Qué pena. Yo le debo un montón a él”, confirma Jorge sobre la partida del exmanager de Los Prisioneros, quien también fue amigo y compañero de curso del músico.

“Carlos fue inteligente, cachó que tenía que armar una escena. Tomó otros grupos después y yo lo molestaba. Le decía que perdía el tiempo, y él me respondía “Jorge, es importante que haya un movimiento”, y tenía razón. Él quería que pasaran cosas y que no estuvieran solo Los Prisioneros. Incluso, los cabros lo molestaban y repetían “que pasen cosas”, “crear espacios”. Así, con voz de Carlos. En definitiva, sin Carlos no habría sido posible nada de esa escena. Apoyó a muchos grupos” destacó sobre Fonseca.

Vigencia eterna de González y el apogeo del trap

Después de que Jorge se retiró de la escena musical, aunque su vigencia sigue latente en las radios nacionales, muchas cosas cambiaron. El apogeo del trap, la aparición de exponentes urbanos, sin duda ha marcado la industria y el movimiento de la fanaticada juvenil, segmento que no queda exento de opinión del cantante.

“Yo dejé de escuchar radio hace muchos años. Volví a hacerlo cuando me jodí la pata. Y mi polola de esos días me llevó una radio a pilas a la pieza donde estaba internado. Y ahí caché que todos los días tocaban unas seis canciones mías, y dos de ellas del primer solista, Mi casa en el árbol y Fe, clavadas, y no tocaban a Soda Stereo, Charly García o GIT… Y, aparte del orgullo, ahí caché que los cheques por derechos de autor que me llegan no eran broma” comenzó diciendo.

“Y, al parecer, las van a seguir tocando, porque hay canciones que están de moda y ya nadie las quiere escuchar. ¿Quién quiere escuchar de nuevo La Macarena?” dice para contextualizar.

Con respecto al trap, Jorge dice que “me parece bien. Algunos defenestran al trap y al reggaeton porque dicen que hablan de sexo, de pistolas, de violencia, de muerte. Pero, ¿no será esa la vida que le tocó a estos cabros? ¿No estarán hablado de su realidad? ¿No será ese el mundo de ahora y no lo queremos ver? O sea, algunos no lo quieren ver. Yo lo veo. Y si es incómodo, pucha, es un problema, pero no de ellos”.

La revuelta de Los Tres y el regreso de Los Bunkers

“Deben estar sonando bien, son buenas personas, buenos cabros. El Titae es lo máximo” indica el cantante para luego hacer hincapié en su conexión y buen trato con los miembros de Los Bunkers.

Creación de nuevo material y el uso de IA

Con respecto a la aparición de IA, el intérprete recuerda que “usé harto en Berlín un traductor de internet, aunque traducía literal y no servía en serio, pero es obvio que lo van a mejorar con el tiempo. ¿Llegará a traducir poesía? Eso es bien difícil, pero nada parece imposible hoy. La verdad, yo creo que todo eso está por verse. Por ejemplo, dicen que ahora con la robótica un empleado va a poder rendir el doble, pero a la vez, ¿qué van a hacer los patrones? Van a echar a la mitad de los empleados y los que se quedan cobrarán lo mismo, cuando lo que debieran hacer es facilitar la vida de esos trabajadores, darle más horas libres, que trabajaran menos. Y nada de eso va a pasar, porque esto no está montado con ese criterio”.

En cuanto a la creación de nuevo contenido por su parte, Jorge explica que se encuentra escribiendo letras, sin embargo, no son para él, son para “Adán Fresard, hijo de Jacqueline. Yo escribo, no hago melodías. Él hace la música”.

Por su lado, Adán, hijo de Jacqueline Fresard, primera esposa de Jorge González y quien hasta hoy es una de sus mejores amigas, explica desde su vereda que “Jorge ha sido un mentor clave para impulsar conceptualmente esta obra”.

