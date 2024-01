“No he traicionado a O’Higgins”: “Tucu” Hernández le explica a hinchas rancagüinos su fichaje en San Martín de Tucumán

Chile

Pedro Pablo Hernández rompió el silencio sobre su el inesperado giro que dio su carrera. Tras retirarse del fútbol en diciembre pasado vistiendo los colores de su amado O’Higgins, el “Tucu” cambió de parecer y volverá a ponerse los zapatos para jugar en el club del cual es hincha: San Martín de Tucumán.

“Estaba en mi casa con la familia disfrutando de las vacaciones y llegó la oportunidad, la gente de San Martín sabía cual era mi situación. Yo no lo había pensado. Si hablamos de sentimientos, la gente entenderá lo que significa ir al club del que eres hincha y tener la posibilidad de ascender, de lograr algo importante”, señaló el volante argentino-chileno en diálogo con Radio Rancagua.

“No es que me haya ido a otro club de Chile. Me voy a mi ciudad, estaré con mi gente, hay muchas razones por las cuales vuelvo del retiro para jugar en San Martín. Desde chico mi sueño siempre fue jugar en este club, pero no lo pude hacer hasta ahora, siendo grande”, remarcó el mediocampista de 37 años.

“Yo ya le di todo a O’Higgins, estoy muy agradecido por lo que hicieron por mí, pero ahora empieza mi nueva vida en Tucumán. Fue un sentimiento, era el momento, lo sentí en mi corazón, para mí es importante ser parte de este proyecto”, agregó el campeón de América con La Roja.

Por último, “Tucu” Hernández entregó palabras para los hinchas del cuadro rancagüino: “Este es un sueño que quise cumplir desde chico. En O’Higgins entregué todo lo que pude, siempre le tendré mucho cariño al equipo. Yo no he traicionado a O’Higgins, siempre será mi casa. La gente no debería sentirse traicionada, nunca le falté el respeto al club. Eso me da tranquilidad”.