“Tucu” Hernández se retira del fútbol con sentidas palabras para O’Higgins: “Es el único club en el que quería estar en Chile”

Tras 16 años de carrera, este lunes Pedro Pablo “Tucu” Hernández anunció su retiro de la actividad y le agradeció al club de sus amores, O’Higgins de Rancagua.

“Luego de tantas noches hablando con mi señora y con mi familia, le he comunicado al club la decisión de cerrar mi carrera futbolística acá en O’Higgins. Es una decisión que venía pensando hace tiempo”, señaló el volante argentino-chileno en rueda de prensa.

“Me quedan dos partidos en el campeonato y los quiero disfrutar al máximo. Las expectativas eran otras, pero hoy nos encontramos en una situación que no es la mejor. Queremos seguir dando pelea para alejarnos de la zona baja de la tabla”, agregó de cara a las dos fechas que restan del torneo nacional, las que marcarán el fin de su carrera.

Respecto a su amor por el cuadro rancagüino, el ex seleccionado nacional remarcó que “para volver a Chile, dije que en el único club en el que estaría sería O’Higgins, por el cariño y el respeto que le tengo”.

“Un hombre vale por su palabra y yo le di mi palabra al club. Mi decisión era poder retirarme en el club que me dio todo, que me hizo crecer como futbolista, que me dio la posibilidad de estar en la selección chilena, me sentí parte de la Generación Dorada, para mí es será inolvidable”, añadió el campeón de la Copa América 2016 con La Roja.

Atlético Tucumán, Racing de Montevideo, Defensor Sporting, DC United, Argentinos Juniors, Celta de Vigo, Independiente y O’Higgins fueron las camisetas que defendió “Tucu” Hernández a lo largo de su carrera. En Chile ganó dos títulos: un Campeonato Nacional (2013) y una Supercopa (2014), ambos con el cuadro de Rancagua.