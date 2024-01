Goleador innato: los potentes números con que llegará al fútbol chileno el nuevo delantero de la U

Después de las mañas que puso Rodrigo Holgado, finalmente la Universidad de Chile encontró a su nuevo centrodelantero. De no mediar complicaciones de última hora, Luciano Pons será el nuevo ariete de los azules por los próximos tres años.

Según información de ADN Deportes, el ariete trasandino de 33 años llegará al Centro Deportivo Azul (CDA) en los próximos días, tras quedar libre del club colombiano.

Con la negociación avanzada y prácticamente cerrada, la pregunta entre los hinchas azules es más que obvia.

¿Cuál es la campaña de Luciano Pons?

Nacido en abril de 1990, Pons se formó en el club Argentino de Rosario, club donde jugó cinco años, marcando 37 goles en 107 partidos antes de dar el paso al Aragua de Venezuela.

Tras un irregular paso por Maracay, volvió al fútbol argentino para defender las camisetas de San Miguel, Atlanta y Flandia antes de debutar en la Primera División con la camiseta de San Martín de Tucumán.

En “el ciruja”, marcó 16 goles en 35 partidos, actuaciones que le dieron el paso a Banfield. Con el “taladro” disputó 44 encuentros, inflando las redes en solo siete oportunidades.

Es ahí cuando parte al fútbol colombiano para defender la camiseta de Independiente Medellín. Entre el 2022 y el 2023, jugó 123 encuentros, anotando 34 goles, anotaciones que llamaron la atención de Gustavo Álvarez.

“Me agrada mucho la opción de llegar a un club importante como Universidad de Chile, en un equipo importante. Pero me dijeron que no puedo hablar sobre el tema. Tengo contrato hasta diciembre en Colombia y ya veremos qué pasa. Si Dios quiere, podría estar muy pronto en Chile”, comentó el rosarino en conversación con La Tercera.