Las tres opciones de la U para reforzar su ataque tras el rechazo de Rodrigo Holgado

Santiago

La U de Chile comenzó este lunes, en doble jornada, su segunda semana de pretemporada y con un foco claro a resolver: la necesidad de traer un nuevo delantero para el equipo.

Azul Azul tiene un problema mayor, pues la primera opción que tenían, Rodrigo Holgado, finalmente llegó a acuerdo para dejar Coquimbo Unido y sumarse al América de Cali, en Colombia.

Ante esto, según información de ADN Deportes, en la U de Chile ya tendrían tres chances para el ataque: una sería la de Cris Martínez, aunque el campeón con Huachipato no genera consenso al no ser un “9″ de área. Otra chance es la del argentino Ramón Wanchope Ábila, quien este lunes no se presentó a los entrenamientos en Colón de Santa Fe ante propuestas que maneja para dejar el club.

La tercera alternativa sería la de Gustavo Aguilar, atacante del Libertad de Paraguay, con sondeos reconocidos por su representante, Juan Dragotto.

“Hicieron una propuesta de préstamo con opción de compra, mientras que si Puebla ofreció compra, aunque no hay una tasación al respecto”, aseguró en diálogo con Radio Monumental de Paraguay. Habrá que esperar qué resoluciones toman los azules al respecto durante los próximos días.