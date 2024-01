“Está bastante encaminado”: Leandro Garate reconoce que dejará Unión Española para partir al fútbol argentino

Unión Española está cerca de perder a una de sus grandes figuras para la temporada 2024. Se trata de Leandro Garate, quien viene de anotar 14 goles en la última campaña y reconoció que está a detalles de partir al fútbol argentino.

En diálogo con TyC Sports, el delantero argentino admitió que está cerca de abandonar Santa Laura para fichar por Huracán, asegurando que ya conversó con el técnico Facundo Sava y que la negociación están “bastante encaminada”.

El atacante de 30 años, quien también es seguido de cerca por Colo Colo, no negó el interés del “Cacique” y comentó que “en lo personal es lindo, está bueno que dos clubes tan grandes, tan importantes, se fijen en mí”.

“Me pone contento. Son días movidos. Tengo entendido que lo de Huracán está bastante encaminado y son detalles los que me separan de estar ahí”, añadió.

Además, Leandro Garate reveló que “hablé un poco con Facundo (Sava), me contó un poco el proyecto, me entusiasmó las ganas que tiene y lo que me contó del equipo. Le dije que si me toca llegar a ir, voy a tratar de estar a punto lo más rápido posible y sumar desde donde me toque”.

“Estoy a la espera, un poco ansioso porque si me toca estar allá quiero estar con el grupo lo antes posible y acoplarme rápido para el inicio del campeonato. Somos optimistas y creo que Unión está alienado con nosotros de que sea haga la operación. Estamos en la fase final”, cerró.