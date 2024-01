Confesó tres asesinatos: La tesis con la que ex sicario de la mafia italiana se graduó con distinción

Un sicario de la mafia napolitana, condenado a cadena perpetua por diversos crímenes, se ha licenciado con honores en Sociología desde la cárcel. “Me llamo Catello Romano. Tengo 33 años y llevo casi la mitad de mi vida en la cárcel, 14 años ininterrumpidos. He cometido crímenes horrendos y he sido condenado por varios asesinatos de la Camorra. Lo que sigue es mi historia criminal”, se puede leer en la tesis a la que tuvo acceso El País.

En el citado texto, escrito en la prisión calabresa de Catanzaro, Catello hace una revisión de su vida como un mafioso de la “Camorra”, donde relata en 170 páginas los episodios más dramáticos del ambiente criminal italiano. Además, confesó tres asesinatos por los que nunca fue investigado por la justicia. Tras esto, ha sido trasladado a una prisión de máxima seguridad en Padua.

En la tesis, se mezclan escenas detalladas sobre su vida criminal. A su vez, se incluyen reflexiones profundas que abordan situaciones familiares y las influencias de la mafia en su infancia y adolescencia. Apunta como el divorcio, el abandono, el uso de drogas, la violencia y la historia de las mafias lo llevaron a involucrarse con “La Camorra” hasta encontrar en ellos una “nueva familia”.

TESIS

“Desde mi infancia, he conocido de cerca la miseria y la influencia negativa que puede tener la mafia y he desarrollado cierta disposición a la reflexión y una capacidad, por desgracia, no muy común, para no emitir juicios moralistas fáciles y precipitados sobre las personas”, señala el texto.

Castello Romano, que pasó seis años encarcelado en condiciones de extremada dureza y aislamiento, cumple condena, entre otros crímenes, por el homicidio del concejal del Partido Democrático de Castellammare di Stabia, Luigi Tommasino, asesinado a tiros en febrero de 2009.

En el texto, Romano confiesa detalladamente sus dos primeros asesinatos . “A través de este trabajo, al menos hasta cierto punto, estoy llevando a cabo una labor de verdad y reparación, no me atrevería a decir de justicia, hacia aquellos que se han visto directamente afectados por mis acciones descarriadas”, señaló.

Además, narra el momento en que empuñó un arma por primera vez. Cuenta sus primeros dos asesinatos en 2008: los de Carmine D’Antuono y Federico Donnarumma, quienes fueron acribillados a tiros en una sucesión de segundos. Este último murió solo por haber estado hablando con D’Antuono, siendo descrito por Romano como alguien “culpable solo de encontrarse con la persona equivocada en el momento equivocado”

En su escrito, cuenta como, tras el asesinato del concejal Tommasino, colaboró con la justicia hasta que fue el protagonista de una breve fuga. También, en medio de las páginas de su tesis, revela otro crimen, hasta ahora inédito para la justicia itailiana: el asesinato, también en 2008, de Nunzio Mascolo, miembro de un clan rival. “Aunque no puedo demostrarlo, estoy seguro de que Mascolo no hizo nada para merecer la muerte”, confiesa.

Dentro de este marco, Romano señala que “la violencia emerge como un lenguaje y una herramienta para reclamar respeto y reconocimiento social” Argumenta que los clanes mafiosos suplen a la familia de origen, transformándose en lo que él describe como “una institución total”.

“Con ellos construí mi nueva identidad alternativa de chico duro, como una máscara con la que disimular mi incapacidad para aceptar mi fragilidad de adolescente y como forma de supervivencia en un mundo violento y extremo”, se lee en la tesis.