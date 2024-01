Para impulsar la inversión: Presidente Boric presenta proyectos “Sistema Inteligente de Permisos” y “Evaluación Ambiental 2.0″

Durante la mañana de este miércoles, el Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó dos proyectos de ley que buscan impulsar la inversión en el país, pero también proteger el medioambiente.

Se trata de las iniciativas “Sistema Inteligente de Permisos” y “Evaluación Ambiental 2.0″, las cuales buscan agilizar la entrega de permisos necesarios para iniciar un proyecto de inversión, y a su vez mejorar los procesos de evaluación ambiental.

Al respecto, el Mandatario señaló que “la presentación de este proyecto no fue fácil, no ha sido fácil, y de hecho yo diría que ha sido hasta improbable en algún sentido”.

“Cuando me hice plenamente consciente de la importancia de avanzar en esta dirección, hubo varios quienes, con un legítimo escepticismo producto de las dificultades que ha habido para hacer estas reformas antes, me dijeron que no iba a ser posible”, agregó.

“Sin embargo, hoy día les podemos decir con mucha tranquilidad que estamos cumpliendo con nuestra pega, pero que acá no termina”, afirmó Boric.

Según el Jefe de Estado, el proyecto Sistema Inteligente de Permisos “va a crear por primera vez un sistema inteligente de permisos que va a estandarizar y simplificar la entrega de los permisos no ambientales”.

En tanto, sobre la Evaluación Ambiental 2.0, el Presidente explicó que esta “fortalece la gestión ambiental, mejora la tramitación de proyectos para dar certezas a las comunidades y a los inversionistas”.

También regula “la participación ciudadana temprana en proyectos de inversión, mejora instrumentos de ordenamiento territorial y da mayor capacidad al Estado para reaccionar frente a casos de daño ambiental”.

Por ello, el Presidente Boric pidió “que no haya espacio para rencillas ni tampoco tiempo para dilataciones y que, por lo tanto, estos proyectos se tranmiten con celeridad en el Congreso”.

Además, hizo un duro emplazamiento a quienes “fueron agoreros” de una “catástrofe económica”. “Yo esperaría que a partir de los datos que hemos tenido macroeconómicos del último tiempo, reconocieran que estuvieron equivocados. Seguramente no lo van a hacer, pero no importa”, expresó.

“Por último, que reconozcan que en Chile hoy día hay condiciones para estar mejor y para despegar. Y yo creo que eso es totalmente posible”, cerró el Mandatario.