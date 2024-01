Ex presidente del Banco Central Vittorio Corbo tras último IPC: “Chile ha hecho un ajuste que es un ejemplo internacional”

Durante esta jornada, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó una buena noticia en materia económica para los bolsillos de los chilenos.

Esto porque según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de diciembre, la inflación presentó una variación de -0,5%, acumulando un incremento de 3,9% en lo que va del año.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, quien señaló que “la buena noticia es que el Banco Central ha hecho su trabajo”.

“El Banco Central comenzó a subir la tasa mucho antes que los países avanzados, y eso ha permitido claramente ir avanzando en controlar la inflación, aunque no estamos ahí todavía, la meta del Banco Central es 3,0%”, agregó.

Además, Corbo expresó que “la inflación fue bastante más baja de lo que todo el mundo pensaba, terminamos bajo 4,0%, lo cual es una muy buena noticia. El trabajo se está haciendo, estamos avanzando y vamos muy bien”.

Sobre los motivos que generaron este duro atravesar económico en el país, el expresidente del Banco Central dijo que “Chile tuvo un desorden macroeconómico brutal durante 2020 y 2021, con un retiro de fondos de pensiones, gastamos como si fuera la última noche del condenado”.

“Pero ahora se ha hecho el trabajo de ir ordenando la situación, principalmente por el Banco Central, pero donde también contribuyó la autoridad fiscal con un ajuste importante del gasto público en el 2022″, aseveró.

Recorte de tasa de interés

Con estas cifras, Vittorio Corbo abordó un posible recorte en la tasa de interés por parte del Banco Central, manifestando que “de acá a fin de enero queda mucho tiempo, pero no hay duda que esto da más espacio para acelerar el tranco de la baja de la tasa y llegar una a una tasa en la cual ni le agregue ni le quite dinamismo a la economía, porque ahora lo que se requiere es que no frene, que hay que sacar el freno de mano”.

“Chile ha hecho un ajuste que es un ejemplo internacional. Ahora nos falta hacer lo mismo ahora en crecimiento, pero en el ajuste se ha avanzado mucho”, destacó.

Además, expresó que “si seguíamos con la inflación alta, afecta a la inversión, el crecimiento, la eficiencia, todo. El costo lo íbamos a pagar por mucho tiempo. Argentina lo está pagando hace cincuenta años por no haber controlado la inflación y el desorden es total”.

“Chile tuvo la gran ventaja gracias a la autonomía del Banco Central que paró la fiesta, donde también cooperó mucho la autoridad fiscal”, prosiguió.

Proyecciones económicas

Por otro lado, el economista y académico realizó sus proyecciones, señalando que “todo apunta que el consumo nos va a permitir el próximo año llevar el crecimiento a una tasa entre 1,25% y 2,25%”.

Asimismo, apuntó que “los salarios reales se están recuperando gracias a que el Banco Central ha hecho su trabajo y la inflación ha bajado en forma rápida. Entonces, hoy día, tenemos un aumento de salarios reales que no veíamos hace mucho tiempo, eso va a ayudar, pero el mercado laboral está muy golpeado, hay como 340.000 empleos menos de la población en edad de trabajar con respecto a lo que teníamos ante la pandemia”.

En esa línea, Corbo declaró que “primero se crece creando un ambiente más favorable para la inversión, para el ahorro, porque el ahorro en Chile ha caído mucho, y para invertir hay que ahorrar, o si no, hay que pedirle prestado al resto del mundo, y eso crea un déficit en cuenta corriente, aumenta la vulnerabilidad”.

También expuso que “en el resto del mundo, vamos a tener un 2024 bastante difícil todavía, con menos crecimiento que el año anterior”.

Por ello, aseguró que para mejorar la situación económica hay que “mejorar la operatoria de las regulaciones. No puede demorarse un proyecto minero diez años, o un proyecto de red eléctrica no se puede demorar seis o siete años”.

“Los proyectos tienen que ser más cortos para que la inversión parta de nuevo, y de lo que tenemos que preocuparnos si queremos crecer es de cómo hemos destruido la educación, o sea, sin capital humano es muy difícil, especialmente con la revolución tecnológica que viene, de usar esas ventajas de las innovaciones porque tenemos capital humano que se ha deteriorado en forma radical desde los últimos diez años”, agregó.

“Lo que más aprieta es el hecho de que la inversión privada ha estado golpeada muy fuerte, especialmente por la administración de las regulaciones, que se ha hecho cada vez más engorroso y más débil”, cerró.