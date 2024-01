Nicolás Castillo promete no repetir malas conductas en su regreso a la UC: “Estoy aquí para seguir aprendiendo”

Chile

Este miércoles, Nicolás Castillo fue presentado como nuevo refuerzo de Universidad Católica para la temporada 2024. En conferencia de prensa, el delantero de 30 años explicó su motivación para retomar su carrera, luego de la trombosis que sufrió en 2020 y que casi le cuesta la vida.

“La decisión pasó por haber vivido momentos difíciles, tener incertidumbre de tu vida, eso me empujó a seguir intentándolo. El 2016 tuve un año muy lindo en la UC, ahí mi hijo tenía un año, y quiero que él se vuelva a sentir orgulloso”, aseguró el “Nico” entre lágrimas.

En su regreso a la UC después de 7 años, el atacante nacional prometió “entregarme por completo al club y seguir aprendiendo día a día, esa es mi mentalidad, todos cometemos, errores, todos hemos tenido caídas. Mi mensaje de compromiso para la gente de Católica, siempre voy a querer lo mejor para el club”.

“Al plantel le puedo impregnar mística, los valores y la pasión que yo siento por Católica. El torneo pasado traté de hacerlo de esa forma”, afirmó respecto a su incorporación en el equipo.

Además, Nicolás Castillo explicó cómo mejorará sus conductas inadecuadas, como la última que tuvo cuando insultó a un funcionario de Universidad de Chile. “Escuchando a la gente que sí sabe, con ayuda, todos necesitamos ayuda, todos nos calentamos a veces y podemos decir cosas que más adelante te perjudican, pero somos humanos, nos equivocamos y yo me he equivocado muchas veces. Estoy aquí para seguir aprendiendo”, sostuvo.

“De niño viajaba a ver a Católica, en mi barrio está todo pintado con los colores de Católica, mis amigos son hinchas del club, entonces me cuesta un poco tratar de separar esas cosas, pero con la ayuda de profesionales me podrán abrir los ojos”, agregó sobre sus comportamientos que no corresponden a las de un futbolista profesional.

Por último, el ex seleccionado nacional reconoció sentirse bien físicamente. “Hay días que puedo entrenar más y el cuerpo técnico me dice que no, otros días me dicen que entrene más y yo no tengo ganas. La verdad es que me he sentido bastante bien, he completado todos los entrenamientos. El DT decidirá cuántos minutos jugaré, yo voy a estar ahí para lo que él necesite”, añadió el delantero, quien no juega un partido oficial desde enero del 2022.