DT de la U sobre agresión de Nicolás Castillo: “Es un matón que amenazó con pegarme si no me sacaba la camiseta” / Agencia Uno

En los últimos días, Nicolás Castillo fue acusado de una feroz agresión física y verbal a Isaac Arévalo, entrenador de Universidad de Chile en su rama de básquetbol entre las categorías Sub 13 y Sub 17.

Según la denuncia de la víctima en conversación con ADN Deportes, todo sucedió en San Carlos de Apoquindo, lugar en el que debía dirigir unos partidos de un torneo organizado por la UC.

¿La razón principal de la reacción del ex delantero cruzado? La indumentaria de Arévalo, quien vestía ropa de la U.

El crudo relato de Arévalo

“Iba en dirección a San Carlos de Apoquindo y Nicolás Castillo se me acerca a preguntarme por qué iba con la polera. Solo al verme con la polera fue matón y me dijo que si no me la sacaba me iba a pegar. Yo le dije que no me la iba a sacar, que estaba trabajando. En ese momento dijo que iba a llamar a alguien, que esperara y siempre de manera agresiva(...) Después se subió a la camioneta, me vuelve a interceptar y me agrede. Yo me cubrí con lo que pude, después me jaló la camiseta con fuerza y se sube al auto. Yo después atiné a grabar la situación después que dejó de agredirme”, comenzó diciendo Arévalo.

Tras lo anterior, relata que “fui al edificio de Condell y hablé con los entrenadores de Católica y les cuento la situación. Yo les dije que iba a esperar hasta el día lunes, pero la única respuesta que tuve es que Nicolás Castillo no está ligado a la institución (...) Posteriormente a eso, voy a tomar la denuncia y decido subir toda la información después que Católica me dijera que no iba a hacerse responsable. Esta persona fue a buscar la pelea, a agredirme gratuitamente, agrediéndome de la manera que pudo hacerla. Si hubiera sido otro día, quizás hubiese reaccionado de otra manera, pero ese día andaba feliz haciendo mi trabajo”.

Respecto a si reconoció al futbolista, indicó: “Cuando él se bajó me di cuenta qué persona era, antes no sabía ni quién era él. Yo no tenia porqué sacarme la polera. Es mi ropa de trabajo y no ando provocando a nadie. Me agredieron de manera discriminatoria sin que yo buscara nada”.

Finalmente, Arévalo aseguró que irá a la justicia. “Yo me voy a querellar contra Castillo por todos los daños que hizo y no dejaré esto pasar. Tiene que aprender y entender que es una persona normal como cualquier otra”, cerró.