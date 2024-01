Ministra Rojas confirma que se habló de salmonicultura en reuniones en casa de Pablo Zalaquett, pero “no sobre algún proyecto en particular”

Luego que la Contraloría General de la República oficiará a seis ministerios, desde el Gobierno aseguraron que van a respetar los plazos y responderán para aclarar todos los detalles de los encuentros en la casa de Pablo Zalaquett.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, una de las asistentes a las reuniones del lobbista, se refirió a la situación por primera vez en un reciente punto de prensa, donde aseguró que “tenemos diez días de plazo, y en ese plazo nosotros vamos a responder con todos los detalles, como corresponde”.

En la instancia, la secretaria de Estado confirmó que compartió con alrededor de 10 a 15 personas en dicha reunión, donde también estuvo presente el ministro de Economía, Nicolás Grau. Rojas detalló que los demás asistentes eran “todos gerentes, directores de empresas de la salmonicultura”.

“La Ley de Lobby está para dejar un respaldo público de reuniones las cuales tienen el propósito de influir en cierta decisión, como por ejemplo la discusión de un proyecto de ley. En el caso de la reunión a la cual asistimos, la conversación fue de la visión del Gobierno sobre la industria de la salmonicultura”, insistió la titular de Medio Ambiente.

En esa línea, Rojas afirmó que “por eso en su momento se tomó la definición de que no era necesario registrarla en la Ley de Lobby”, ya que “se conversó sobre la visión general de la salmonicultura y no sobre algún proyecto en particular”, descartando una discusión acerca de la nueva ley de pesca.

Recordemos que, hasta ahora, los ministros que han confirmado haber concretado reuniones con el exalcalde y lobbista, Pablo Zalaquett, son los ministros del Interior, Carolina Tohá, del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, de Agricultura, Esteban Valenzuela y de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, además de Grau y Rojas.