Fiscal nacional rechaza solicitud de inhabilitar a fiscal Armendáriz por indagatorias contra general Yáñez en “Caso Alto Mando”

Chile

Desde el Ministerio Público dieron a conocer, este miércoles, la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, en relación a la solicitud de inhabilitación presentada por la defensa por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en contra del fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien indaga la responsabilidad de mando por los hechos perpetrados por la policía uniformada durante el estallido social.

“El fiscal nacional determinó que los argumentos presentados por la defensa del general Yáñez no poseían la solidez necesaria para justificar la inhabilitación del fiscal Armendáriz, respecto de quien tiene la facultad de resolver su inhabilidad. Por lo tanto, el fiscal Regional Metropolitana Centro Norte continuará al frente de la investigación del ‘Caso Alto Mando’, que incluye una audiencia de formalización contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez”, se lee en el texto.

La audiencia, se precisa luego, está programada para el próximo 7 de mayo, a las 09:00 horas, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La citación también contempla la asistencia de los generales en retiro Mario Rozas (antecesor de Yáñez) y Diego Olate.

“Finalmente, el fiscal Valencia designó al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, para asumir la dirección de las investigaciones relacionadas con las querellas por crímenes de lesa humanidad y otros delitos surgidos de las manifestaciones sociales que comenzaron el 18 de octubre de 2019. Esta decisión se debe a la carga de trabajo significativa y la complejidad de manejar simultáneamente dos investigaciones penales de esta envergadura. La designación fue realizada en virtud del artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público”, cerró.

Armendáriz

Durante la cuenta pública del ente persecutor metropolitano el pasado martes, Armendáriz señaló: “No hay ningún fiscal del Ministerio Público que esté de acuerdo en que una institución no deba encubrir delincuentes. Quien no esté de acuerdo (...) La Fiscalía Regional Centro Norte y cada uno de sus funcionarios y fiscales, entre las cuales me cuento, desarrollan sus labores de forma diaria, y desde siempre, en un clima de confianza y colaboración, con todos los organismos nuestros organismos auxiliares, en especial la policía, y desde luego Carabineros de Chile”.

Lo anterior se enmarca en declaraciones que hizo durante un consejo general del Ministerio Público en 2019.