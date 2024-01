Fiscal Armendáriz por dichos presentados por defensa del general Yáñez para inhabilitarlo: “Nunca dije que tuviera esa opinión”

El fiscal Xavier Armendáriz, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, a cargo del proceso judicial por la responsabilidad de mando en el actuar de Carabineros durante el estallido social, y que apunta al actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en ese entonces director de Orden y Seguridad la policía uniformada, se refirió la solicitud de inhabilidad que ha hecho la defensa de Yáñez.

Sobre la inhabilidad, señaló el persecutor: “Las cuestiones sometidas a competencias y decisión del fiscal nacional corresponden a él. Él les dará curso y las resolverá como lo estime, y también, si lo estima, las dará a conocer en su momento”.

Una nota de La Tercera expuso una declaración que el persecutor hizo en el consejo general del Ministerio Público de diciembre de 2019. En la instancia, Armendáriz señaló: “No podemos aceptar que una institución tenga un espíritu corporativo para encubrir delincuentes (...), acá hay una responsabilidad de mando, ha habido una forma de enfrentar los problemas de orden público que es francamente inaceptable”

Sobre esto, este martes precisó el persecutor: “Es parte de un consejo general que hubo hace más de cuatro años, en las cuales hubo distintas intervenciones, en las cuales me encuentro, que hay que situarlo en su momento y su contexto (...) En un clima, un momento y un contexto que no es posible recrear. Nunca dije que tuviera esa opinión”.

“Un acta de hace cuatro años, en un consejo del Ministerio Público, que duró horas y que se escucharon distintas opiniones. Extraer una frase en ese contexto no tiene sentido”, precisó luego.

En cuanto a que sea un argumento de la defensa de Yáñez, expuso: “No hay ningún fiscal del Ministerio Público que esté de acuerdo en que una institución no deba encubrir delincuentes. Quien no esté de acuerdo (...) La Fiscalía Regional Centro Norte y cada uno de sus funcionarios y fiscales, entre las cuales me cuento, desarrollan sus labores de forma diaria, y desde siempre, en un clima de confianza y colaboración, con todos los organismos nuestros organismos auxiliares, en especial la policía, y desde luego Carabineros de Chile”.

El rol de Ximena Chong

La misma defensa de Yáñez ha apuntado a inhabilitar también a la fiscal adjunta Ximena Chong, quien indaga las violaciones a los derechos humanos. Ante esto, Armendáriz explicó.

“Los fiscales de la Fiscalía Centro Norte no es que cuenten con mi respaldo; están bajo mi dirección. Y más aún en una investigación que dirijo yo. La fiscal que menciona actúa bajo mis instrucciones. Respecto de la inhabilidad de la fiscal que mencionó (Chong), esa materia no ha sido puesto en mi conocimiento”.