El concejal René Lues decidió alzar la voz respecto a la presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña 2024. Y señaló que el artista no debería presentarse en la Quinta Vergara.

“Lo que representa su música es una apología a la narco-cultura, con todas sus dimensiones éticas y también sociales”, dijo el demócrata cristiano.

Una declaración que encendió el debate respeto a si el mexicano, conocido por mezclar los tumbados con el género urbano, debería o no debería ser bajado de la parrilla del certamen musical.

Una discusión que TVN, canal oficial del evento, ya estaría revisando. “Un canal público, si se acredita la denuncia, no debiera tener en su parrilla de un festival a un cantante que promueva las bandas y el narcotráfico, así de simple. No es concordante con nadie con sentido común”, señaló a Bío-Bío el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal.

Peso Pluma y el debate en La Moneda

Pero no solo quedó ahí. Ya que durante la tarde del miércoles, en una rueda de prensa, la ministra Carolina Tohá también fue consultada por la controversia.

“Como gobierno, y como autoridades comprometidas con la seguridad, nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco, y que también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismo. Nos preocupa independiente del Festival de Viña”, manifestó de entrada.

Luego, señaló que “el Festival de Viña y todo evento tiene la libertad de invitar o no invitar artistas, y cuando no se invita un artista, eso no quiere decir que se le esté censurando. Cuando se invita a un artista, se le quiere promover, y hay artistas que a veces uno no quiere promover, particularmente aquellos que están detrás de la cultura narco”.

Si bien Tohá recordó que “nosotros no somos organizadores del evento”, si dejó claro que “este es un tema muy sensible y nos preocupa más allá del Festival de Viña”.

“Debiera ser tema de inquietud y debate en la sociedad chilena, porque el tema es que todos seamos conscientes de lo que se escucha también, que haya conciencia del mensaje que hay ahí y no se promueva ese tipo de valores o ese tipo de miradas de la sociedad”, sostuvo.

Finalmente, Carolina Tohá respondió sobre la discusión sobre Peso Pluma en Viña 2024 que “el gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco, y hace todo lo posible porque ello no suceda a través de los mecanismos donde promovemos otros valores”.