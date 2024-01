Peso Pluma en Viña 2024: concejal pide que no se presente por su “apología a la narco-cultura” y TVN analiza el caso

La presentación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar 2024 ha generado controversia. El artista mexicano, conocido por mezclar los tumbados con el género urbano, fue acusado de hacer “apología a la narco-cultura”. Una situación de la que ya enteró TVN, canal oficial del evento que actualmente se encuentra estudiando el tema.

Uno que pidió que Peso Pluma no se presente en la Quinta Vergara, fue René Lues, concejal de Viña del Mar. “Queríamos comentar junto a los diputados de la bancada de la Democracia Cristiana una petición que ayer formulé al consejo municipal, a los canales de televisión que tienen a cargo el Festival de la Canción de Viña del Mar, de que se cancele la presentación del artista mexicano, Peso Pluma”, afirmó.

“Es el que cierra justamente esta versión del Festival de la Canción”, agregó, y luego señaló que pide que se cancele su show porque “lo que representa su música es una apología a la narco-cultura, con todas sus dimensiones éticas y también sociales”.

Los argumentos del concejal de Viña del Mar

Más adelante, el concejal de Viña del Mar expuso que “en un Chile que estamos luchando, viviendo y sufriendo por el narcotráfico, que nuestras policías, nuestras autoridades pelean cada día, cada centímetro por ganarle el espacio al narcotráfico, tendríamos y vamos a tener, si no hacemos algo, al mayor representante de la narco-cultura desde el punto de vista musical en el principal festival internacional de Latinoamérica”.

Luego, agregó: “Y además financiado con fondos públicos, aquí hay fondos públicos involucrados. Porque esto no es censura, nosotros no estamos diciendo que cada cual haga lo que uno quiera. Lo que estamos diciendo es que desde el espacio público nosotros que somos actores y autoridades públicas tenemos que tomar decisiones y tomar partido”.

“No podemos permitir que la narco-cultura se enseñe en nuestros espacios públicos, donde además encima le damos una tribuna a un modo de hacer las cosas que nosotros no queremos”, cerró René Lues.

¿Qué dijeron desde TVN?

Posteriormente, en conversación con Radio Bío-Bío, el presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, expresó: “He conversado con el director ejecutivo, Alfredo Ramírez, para que corrobore o no los antecedentes (…) Para que, en consecuencia, una vez que se tenga esa respuesta, lo más probable es que converse con el directorio del canal. No quiero adelantarme a nada, pero para mí no es indiferente”.

“En mi opinión, un canal público, si se acredita la denuncia, no debiera tener en su parrilla de un festival a un cantante que promueva las bandas y el narcotráfico, así de simple. No es concordante con nadie con sentido común”, concluyó.