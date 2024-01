“Actuando igual que la izquierda”: La disputa Ossandón-Codina que terminó con la renuncia de Karla Rubilar a la municipalidad de Puente Alto

Puente Alto es el centro de una importante polémica al interior de Chile Vamos, específicamente entre el senador Manuel José Ossandón y su sucesor como jefe comunal, Germán Codina. Si bien la otrora dupla se encuentra distanciada hace unos años, la llegada de Karla Rubilar como coordinadora social del gabinete del alcalde generó nuevos roces.

Esto, ya que Ossandón, quien fue alcalde y luego senador con gran apoyo de la comuna, postula a que su sobrino, el concejal Felipe Ossandón, sea la carta para reemplazar a Codina, quien por límite de reelecciones no puede volver a postular al cargo.

El senador RN esgrimió fuertes críticas contra la contratación de Rubilar, señalando en el programa Tolerancia Cero que “O aquí tenemos reglas claras y transparentes o no me pidan a mí que cumpla con la institucionalidad, porque la candidata (Karla Rubilar) fue contratada, es candidata pagada por el municipio y que llegó con cinco personas que además trabajan, y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña; ¿cómo es eso? no hay fair play ahí”.

Según publica La Tercera, Codina se habría molestado por estos dichos y habría asegurado en la comisión política de RN que el concejal, sobrino del senador, no cuenta con los números suficientes para asegurar su triunfo.

En este contexto, 14 dirigentes del comunal de RN enviaron una carta pediendo a Rubilar que sea la carta del partido para las elecciones municipales. “Como directiva de Renovación Nacional y del consejo comunal de Renovación Nacional (de Puente Alto) queremos solicitarte formalmente aceptar el desafío de inscribirse en el proceso de nuestro partido para ser candidata a alcaldesa de Puente Alto”, dice la carta.

La exministra y parlamentaria contestó a los militantes con otra misiva, escribiendo que “hace casi dos años llegué al municipio por una invitación del alcalde para reforzar su gran equipo social. Recibí su cálida acogida y me sumé a su tremendo trabajo territorial, al cual pude aportar con una mirada integral dada mi experiencia en seguridad, salud y protección social que se fue gestando desde que ocupé otros puestos de servicio a Chile”.

“Sé que se ha generado una polémica dado que el senador Manuel José Ossandón propone llevar a su sobrino concejal como candidato a alcalde, lo que es legítimo por cierto. Lo que no me parece y me ha generado profundo dolor viniendo del senador, al cual siempre apoyé incluso en los momentos más difíciles de su vida política, cuando fue acusado injustamente, es que él ahora haga lo mismo con nosotros e intente enlodar la gestión y trabajo de grandes funcionarios solo por Intereses personales, actuando igual que la izquierda, que ya cuestionó mi contrato hace un tiempo atrás y que la Contraloría General de la República a través del dictamen señaló claramente que no existía irregularidad alguna”.

Renuncia a su cargo

Tras esto, Rubilar anunció su renuncia al cargo en la municipalidad. “Entiendo que una posible candidatura genere temor en algunos, y con el ánimo de resguardar mi honra y el trabajo honesto que realizan los funcionarios de nuestra municipalidad, he decidido presentar mi renuncia con fecha 31 de enero, con la tranquilidad de actuar siempre correctamente”, agregó la carta.

Con esto, lejos de cerrarse la disputa entre la carta de Ossandón y la de Codina para la candidatura a jefe comunal, se abre un escenario complejo para las figuras de RN, ya que tendrán una seria disputa para quedarse con el sillón edilicio de la comuna con más población en el país.