“The Last of Us”: esta es la actriz que interpretará a Abby en la temporada 2

La temporada 2 de The Last of Us sigue tomando forma poco a poco y durante las últimas horas se dio a conocer a la actriz que interpretará a Abby.

No hay dudas de que estamos hablando de una de las series más comentadas dentro de los últimos años, no por nada fue la más pirateada del 2023. Así, tras el término de su primera parte, hay altas expectativas por cómo continuará la historia.

Si bien se trata de un programa de adaptación basado en un popular videojuego, el hype surge a raíz de saber cómo se logra plasmar y profundizar en la idea central ya conocida.

Bajo este contexto, la principal duda que tienen los fanáticos es quiénes se incorporarán al elenco para interpretar a los nuevos personajes que aparecen en la segunda entrega.

Uno de los nombres claves es el de Abby Anderson, quien tiene un rol fundamental en la trama. La ex luciérnaga se presenta como un gran peso haciéndole frente a Ellie y Joel, por lo que su presencia es clave.

Ahora, tras un tiempo de especulaciones y algunas quejas de los fans, desde HBO Max y Naughty Dog confinaron a Kaitlyn Dever para asumir el papel, sumándose así a Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Hay que recordar que la actriz de 27 años llevaba tiempo sonando en torno al proyecto, aunque muchos la pedían para ser la versión más madura de Ellie.

Pero lo cierto es que Dever se sumará a la segunda temporada de The Last of Us para darle vida a Abby. Ahora solo queda esperar a ver cómo desempeña su trabajo, de qué forma logra llevar el personaje a la pantalla y si llega a convencer a los seguidores.