“The Last of Us”: actor de la serie propone un spin-off con una de las historias más conmovedoras

The Last of Us fue uno de los grandes estrenos del 2023, dando mucho de qué hablar dentro del mundo del entretenimiento en general. Pero dentro de sus capítulos hubo uno que destacó por sobre los demás.

Hablamos del tercer episodio titulado Mucho, mucho tiempo, donde conocimos en profundidad la historia de Bill y Frank. Si bien es uno de los planteamientos que más se aleja de lo que vimos en el videojuego como tal, fue uno que caló profundo entre los seguidores.

Se trata de una emotiva historia de amor que fue masivamente elogiada desde todos los ámbitos, desde todo lo que generó dentro de la ficción hasta cómo fue construida y representada.

El impacto del capítulo fue tal que se mantiene hasta el día de hoy, siendo abordado de una forma muy interesante con la idea de seguir explotándolo.

Nick Offerman, quien interpretó a Bill, conversó con Deadline tras recibir su primer premio Emmy que obtuvo gracias a su participación en la serie y fue consultado por su personaje y la importancia para el título.

Bajo ese contexto se refirió a la posibilidad de retomar el papel para un spin-off formato precuela. “Ciertamente ha sido propuesto. Creo que propusimos una miniserie completa de una precuela de sus vidas antes de que se conocieran”.

Además de mencionar el ambicioso planteamiento, indicó que “podría ser un musical”, asegurando que “no nos faltan ideas. Veremos qué se les ocurre a Craig y Neil -escritores-”.

Si bien puede sonar muy prometedor, si se analiza a fondo es una idea que llegaría a explorar más allá de lo real que nos dio The Last of Us tanto en juego como en su adaptación televisiva. Se seguiría explotando una historia que generó bastante entre el público, lo que en definitiva es un arma de doble filo.

En redes sociales las opiniones están divididas; algunos ven con ilusión seguir explorando sobre la querida pareja, mientras que otros temen que se dañe su historia con material innecesario. De todas formas aún no hay ningún tipo de anuncio oficial por parte de HBO.