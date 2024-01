Jorge Almirón aborda el mercado de Colo Colo y avisa que no quiere perder a una figura del plantel: “Espero contar con él”

Chile

El técnico argentino Jorge Almirón llegó a Santiago en horas de la mañana de este martes y durante la tarde fue presentado como nuevo entrenador de Colo Colo para la temporada 2024.

El ex DT de Boca Juniors se pronunció hoy en su primera rueda de prensa y comenzó explicando sus motivos para asumir la banca del “Cacique”: “Lo primero y más importante es que te quieran, y la directiva mostró mucho interés en que yo llegara. En cuanto al proyecto, me ofrecieron un contrato de dos años y poder estar en el centenario de Colo Colo, que es algo muy importante para el club y para el país”.

En materia de refuerzos, de inmediato fue consultado sobre el nombre de Arturo Vidal. “Es muy prematuro hablar de eso, recién llegué al club, estoy conociendo las instalaciones. A Vidal lo vi jugar muchísimo a Arturo Vidal, todos sabemos de la importancia que tiene y de su trayectoria, pero dependerá mucho de él, de las ganas que tenga. Ojalá que con el correr de los días se dé una posibilidad de charlar sobre el tema”, respondió al respecto.

“Primero quiero conocer a todos los jugadores del plantel, luego iré hablando con Daniel Morón sobre los puestos que queremos reforzar. Cuando sea algo contrato, hablaremos de refuerzos y de nombres”, sostuvo.

Además, Almirón dio su parecer sobre la posible salida del arquero Brayan Cortés, y avisó que desea contar con él esta temporada. “Es un jugador importante para mí, es el portero titular. El arquero siempre es uno de los líderes del equipo. Dependerá de sus ganas de emigrar o seguir en Colo Colo. Espero contar con él”, recalcó.

El nuevo técnico albo también abordó el presente del equipo, que comenzó los entrenamientos aun sin incorporar refuerzos. “Siempre es importante arrancar con plantel completo para hacer la pretemporada, pero estamos en Sudamérica, muchas veces uno se tiene que adaptar a los tiempos del club. Nos iremos adecuando, no tenemos problemas por este arranque de temporada”, aseguró.

En la misma línea, Jorge Almirón no definió un tiempo de adaptación para su idea de juego, con miras al partido contra Godoy Cruz por Copa Libertadores. “Depende de cómo se vayan afianzando los jugadores en la pretemporada, es difícil decir un plazo, pero no tengo duda que vamos a competir bien con Godoy Cruz”, agregó de cara a la llave de ida que se jugará el 22 de febrero.

Por último, se refirió a la posibilidad de llegar a una final de Copa Libertadores con Colo Colo, tal como lo hizo el año pasado con Boca Juniors. “Sis expectativas siempre son grandes, no hay manera de llegar a una final de Copa Libertadores si no tienes expectativas ni motivación. En el proceso con Boca yo me fui motivando porque vi que el equipo podía ser protagonista. Entonces dependerá mucho del proceso. En mi cabeza siempre está el ganar”, completó.