“Estaba todo el tiempo tirándome para abajo”: Javiera Acevedo manifiesta su felicidad luego de lucirse en bikini después de casi tres años

La actriz Javiera Acevedo compartió con sus seguidores su alegría y confianza al mostrar su transformación física después de perder casi 20 kilos tras su embarazo. A través de Instagram, publicó una imagen en bikini destacando su figura y expresando su satisfacción con el proceso.

En sus historias de Instagram, Javiera Acevedo compartió su experiencia, y reveló que “después de casi tres años me vuelvo a sentir un poco más cómoda con mi cuerpo”. Durante su embarazo de su hijo Kai, la actriz había aumentado 25 kilos, lo que afectó su percepción y autoestima. Ahora, se siente más segura y cómoda, lo que refleja en la imagen que compartió con sus seguidores.

En una entrevista con el medio LUN, Javiera Acevedo explicó que “no me atrevía a sacarme la ropa en la playa, no mostraba ni las piernas y recién estoy mostrando los brazos”. Sin embargo, gracias a una rutina de ejercicios tres veces por semana, ha logrado volver gradualmente a su peso ideal de 60 kilos.

La actriz también reconoció que, durante su embarazo, no se preocupó mucho por su dieta y disfrutó de la comida sin restricciones. “No me cuidé, me lo comí todo. Estaba muy tranquila porque además cuando me quedé embarazada estaba súper flaca (…) Cuando estás con la guagua recién nacida te da un poco lo mismo, pero después quería volver a ponerme mi ropa y no podía”, afirmó.

Volvió a ponerse un bikini luego de casi tres años

Esta actitud relajada cambió después del parto cuando deseó recuperar su figura y ponerse su ropa habitual. La baja en su autoestima fue un desafío, pero Javiera Acevedo está superando esa etapa, recuperando su energía y aceptando su cuerpo.

“Me puse el bikini y dije, ‘me veo mina y decidí que se acabó, acepto este cuerpo’. Estaba todo el tiempo tirándome para abajo. No sé si tuve depresión postparto, tal vez sí, porque además no quería ir a ninguna parte”, expresó.

La actriz también compartió que, en su período postparto, enfrentó dificultades sociales y evitó salir a lugares públicos. Sin embargo, ahora está retomando su vida social y aceptando invitaciones a eventos, destacando su renovada felicidad y bienestar.