“The Last of Us”: protagonistas del capítulo 3 hablan del episodio más desgarrador en lo que va de la serie

La pasada noche de domingo se estrenó el capítulo 3 de The Last of Us y sin dudas es uno de los que más ha dado de qué hablar debido a su potente historia.

Desde HBO han modificado algunos detalles respecto del videojuego, pero todo ha sido en lo más mínimo e incluso algunos fanáticos destacan el aporte a la adaptación.

Uno de los puntos que se modificó fue la relación de Bill y Frank, ya que en el videojuego este último había muerto y dejó a su pareja en soledad.

Para la serie, los guionistas hicieron cambios importantes, pero que fortalecieron la trama y presentaron una historia de amor aún más profunda y más desarrollada. Precisamente esto fue lo que cautivó a los fanáticos, ya que casi todo el capítulo se enfoca ellos.

Un episodio especial

Más allá de que el romance de estos personajes se haya desviado de los protagonistas, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey), el capítulo 3 de The Last of Us ha sido de los más aclamados.

Nick Offerman, quien interpretó a Bill, y Murray Bartlett, quien le dio vida a Frank, destacaron lo potente del guion y cómo se plasmó de la mejor manera un agónico romance en medio de un apocalipsis.

“El guion se sintió muy rico y completo“, comentó Barlett en conversación con La Tercera, explicando la emotividad del libreto que lograron interpretar de la mejor manera.

“Recuerdo haber estado allí, viendo a Bill en el piano, y simplemente respondiendo emocionalmente como si estuviera fuera de mi control. Realmente me pareció un gran tipo de conexión con la dinámica entre esos dos personajes, desarrollándose orgánicamente en ese momento”, agregó.

Siguiendo la línea de especial que fue interpretar el episodio, Offerman escribió ese momento como “aterrador“, haciendo alusión a la profunda compenetración.

“Como actor no he interpretado muchos roles con estos momentos de vulnerabilidad. Tenía que cantar una canción frente a este hombre maravilloso. Y ver si la conservaban. Parece que lo hicieron”, mencionó.