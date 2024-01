Presidente Boric y Michelle Bachelet llaman a acuerdo transversal por pensiones: “Estos no son tiempos de gustitos políticos”

Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a Michelle Bachelet, encabezaron la actividad “Mejores pensiones para las Mujeres de Chile”, realizada en la comuna de Peñalolén.

En el evento, en el cual también estuvo presente la alcaldesa Carolina Leitao, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y mujeres dueñas de casa, se abordó la discusión sobre la reforma previsional y su debate en el parlamento.

La exmandataria señaló que con esta iniciativa “lo que queremos es mejorar la vida de las personas. Y creo que para lograr eso, es super importante llegar a acuerdos, a consensos”.

“Y uno de los consensos que hemos alcanzado en Chile es que las actuales pensiones son insuficientes para llevar adelante una vida digna”, agregó.

En esa línea, la ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sostuvo que “el problema de las pensiones ha estado sobre la mesa de los distintos gobiernos y entre las principales preocupaciones de nuestro país desde al menos hace 15 años. Entonces, ¿Cómo nos hacemos cargo de esto?”.

“Las pensiones actuales son insuficientes para una vida digna y no van a mejorar si mantenemos el sistema previsional que tenemos”, aseveró.

Además, Bachelet apuntó que “como faltaba consenso en varios de los temas, y como el Gobierno tiene la intención firme de buscar un amplio acuerdo que permita aprobar la reforma por mejores pensiones, la semana pasada ingresaron varias indicaciones después de haber escuchado a las mesas técnicas de expertos, a los partidos de centro y de oposición, pero por sobre todo después de haber escuchado a la ciudadanía, que es la que quiere que se busquen grandes acuerdos”.

“Porque esa es la única manera de avanzar, escuchándonos unos a otros y teniendo el foco bien puesto en el fin último que aquí es mejorar las pensiones”, destacó la expresidenta.

Por otro lado, la expresidenta declaró también que esta reforma “tiene que ser la prioridad de todos los sectores políticos, no solo del Gobierno, sino también de la oposición. Y la disposición a avanzar y llegar a consensos por el bien de las personas es el compromiso mínimo”.

“Las personas les están pidiendo a los y las políticas que se pongan de acuerdo, que avancen. Yo siempre digo, estos no son tiempos de gustitos políticos, necesitamos que nuestra clase política esté a la altura de lo que las personas hoy nos están demandando”, cerró.

“La política tiene que servir para mejorar las condiciones de vida del pueblo”

En la misma actividad, el Presidente Gabriel Boric indicó que “nuestro compromiso con mejorar las pensiones está más firme que nunca”.

“Acá nadie puede decir que no se ha escuchado las visiones de quienes legítimamente pensamos distinto. Y como bien decía la expresidenta Bachelet, acá no hay acuerdos perfectos, pero sí tenemos el deber de llegar a acuerdos. Y por eso, para poder llegar a acuerdos, todos tenemos que ceder”, emplazó.

Asimismo, expresó que “la política, y en particular algo tan sensible como las pensiones en nuestro país, no se puede tratar de si gana el Gobierno, si gana el oficialismo, si gana la derecha, el centro, o cualquier sector político. Tienen que ganar las chilenas y los chilenos”.

“Si queremos que las mujeres, pero también toda la sociedad, los jóvenes, los jubilados, todos quienes nos están mirando en este momento, recuperen la confianza en la política, tenemos que ser capaces de entregarles resultados. La política tiene que servir para mejorar las condiciones de vida del pueblo, no para otra cosa”, concluyó.