Autopréstamo de fondos AFP en la reforma de pensiones: ¿Quiénes podrían acceder y hasta qué monto?

Desde el Gobierno anunciaron una serie de medidas complementarias a la reforma de pensiones que se discute en el Congreso, donde una de las iniciativas que destaca es la del autopréstamo desde los fondos previsionales de cada afiliado.

Pese a que el debate en el Congreso ha sido tenso y aún no cesa, esta propuesta del Gobierno ha agarrado fuerza y ha sido apoyada en los diversos sectores políticos. Cabe señalar que, una medida parecida fue impulsada por parte de una bancada no oficialista (PDG) en marzo del 2023, donde se buscaba un autopréstamo con tope de $10 millones, pero no prosperó por falta de votos.

¿En qué consiste el Autopréstamo de fondos AFP?

En concreto, esta iniciativa del Gobierno brindaría la oportunidad a las personas que estén a cinco o más años de jubilar de acceder a un monto equivalente al 5% de lo ahorrado en sus fondos previsionales, pero con un tope de hasta 30 Unidades de Fomento (UF), monto equivalente a 1 millón de pesos aproximadamente.

Debido a que es un préstamo, el afiliado deberá reintegrar el monto y comenzar la devolución desde el mes subsiguiente a la solicitud.

En el caso de trabajadores dependientes, la devolución se realizará por el empleador junto con el pago de las cotizaciones, y para independientes por cotizaciones voluntarias o con un mecanismo anual.

Específicamente, este beneficio podría ser solicitado por hombres menores de 60 años y mujeres menores de 55 años. Asimismo, se evaluó que de los más de 11 millones de afiliados activos, 9,3 millones podrían realizarlo, pero solo 1,4 millones de cotizantes podrían optar por el máximo permitido.