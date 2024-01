Bárbara Riveros se emociona tras el Ironman de Pucón 2024: “Es lindo estar de vuelta, considerando que podría haber perdido la vida”

Chile

Bárbara Riveros logró alcanzar el podio este domingo en el Ironman 70.3 de Pucón 2024. La destacada triatleta chilena terminó tercera en la carrera que marcó su regreso a la alta competencia, luego del grave accidente que sufrió a mediados del año pasado y que le impidió competir durante el segundo semestre del 2023.

Tras ser premiada ante un gran marco de público, en el Lago Villarrica, la deportista nacional reconoció que este Ironman “fue súper duro, no es fácil volver luego de dos meses sin entrenar, estoy muy agradecida por estar compitiendo y por mostrar un nivel decente. Hay mucho que mejorar”.

Antes de la carrera, Riveros comentó a ADN que este año no venía a ganar el Ironman, sino a disfrutar, dado que viene de recuperarse del fuerte accidente que sufrió. Al respecto, hoy remarcó que “fue una prueba especial para mí, es lindo poder estar de vuelta en lo que a una le gusta hacer, considerando que podría haber perdido la vida con mi accidente”.

“Espero ir mejorando de a poco. Ya es un triunfo estar acá. Traté de ser sólida en los tres segmentos, luché hasta el final. Ahora, el objetivo es clasificar al Mundial de Ironman. El apoyo de la gente fue increíble como siempre”, agregó la seis veces campeona de la “carrera más linda del mundo”.

Marta Sánchez y su triunfo en Pucón

La española Marta Sánchez se quedó con el primer lugar del Ironman 70.3 de Pucón 2024, en la categoría femenina. “Estoy muy contenta, no sabía qué esperar y me encontré genial, sólida en las tres etapas. Sí que es una carrera muy linda, pero es muy dura, intenté seguir mis sensaciones”, comentó luego de la victoria.

“Minutos antes de la partida es cuando más tranquila me siento, el día previo es el peor para mí, con muchos nervios, pero cuando llega el momento de competir, ya está, el trabajo está hecho y no puedes hacer nada más que salir y darlo todo en la carrera”, añadió la triatleta hispana.

Por último, Sánchez destacó a los espectadores chilenos que estuvieron alentándola durante la carrera. “Él público me apoyó muchísimo, me sorprendió porque me llamaban por mi nombre, eso significa que me conocen en Pucón”, concluyó.