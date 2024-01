Martín Ulloa completa el podio del Ironman 70.3 de Pucón: Sam Long ganó con récord la prueba

Santiago

Este domingo se desarrolló una nueva edición del Ironman 70.3 de Pucón, donde la categoría élite masculina fue la primera en finalizar el recorrido por las aguas del Lago Villarrica y las calles de la zona lacustre, tanto en bicicleta como mediante el trote.

Quien marcó diferencias al momento de dejar el agua fue el estadounidense Sam Long, que cumplió con el favoritismo que ostentaba al quedarse con la competencia luego de 3 horas, 41 minutos y 55 segundos, récord absoluto para la prueba.

El podio lo completó el argentino Luciano Taccone, quien en el trote terminó sobrepasando al chileno Martín Ulloa, quien no pudo defender el segundo puesto que logró el año pasado, pero sí le alcanzó para quedar tercero.

Luego de las 3 horas, 49 minutos y 2 segundos en que completó la prueba, el deportista nacional destacó el esfuerzo que le permitió completar el Ironman 70.3 de Pucón, dos años después del problema cardíaco que lo obligó a abandonar la competencia.

“Es una carrera de superación. No me sentía bien al principio, pensé que se me iba a ir la carrera, pero agaché el moño y me puse a sufrir, ser tácticamente inteligente y lo dí todo. Traté de aguantar el segundo lugar, pero se me acabó la mecha”, aseguró en diálogo con ADN Deportes tras finalizar la carrera.